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Галета з малиною: тоненьке тісто та багато соковитої начинки
Літня випічка неймовірна. Один аромат її чого вартує. А вже про смак і говорити не доводиться. Щаслива родина, де в оселі пахне свіжою випічкою.
Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з читачами «ФАКТІВ» рецептом галети з малиною.
— Сподіваюсь, ця галета вам сподобається, — говорить Марина Гармаш. - З цієї кількості інгредієнтів вийде дві таких галети, як на фото.
Галета з малиною
Для тіста:
- 100 мл води,
- 100 мл олії,
- щіпка солі,
- 280 г борошна,
- 1 ч. л. розпушувача,
- 1 пачка ванільного цукру
Для начинки:
- Малина — на смак
- 2 ст. л. цукру,
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
- сметана — для змазування
- ванільний цукор, мигдальні пластівці — для посипки
Приготування:
Малину промийте, дайте стекти рідині.
Для тіста просійте борошно, додайте розпушувач, маленьку щіпку солі, ванільний цукор.
Доведіть воду з олією до кипіння, введіть в борошно. Швидко перемішайте ложкою. Дайте тісту охолонути, розділіть на дві частини. Частину, з якою не працюєте, накрийте рушником.
Я не розкачую тісто качалкою, а придаю тоненьку форму долонями. До речі, одразу викладаю на деко з пергаментом.
Крохмаль та цукор перемішайте, насипте частину суміші на середину тіста, потім зверху ягоди. Відступіть від краю приблизно 2 сантиметри.
Змажте тісто сметаною, посипте ванільним цукром і посипкою з мигдальних пластівців.
Випікайте при температурі 180 градусів 35 — 40 хвилин. Подавати таку випічку можна як теплу, так і охолоджену. Люблю саме охолоджений варіант.
Смачних та приємних моментів!
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Фото з альбому Марини Гармаш83
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