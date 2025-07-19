Галета з малиною: тоненьке тісто та багато соковитої начинки

Літня випічка неймовірна. Один аромат її чого вартує. А вже про смак і говорити не доводиться. Щаслива родина, де в оселі пахне свіжою випічкою.

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Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з читачами «ФАКТІВ» рецептом галети з малиною.

— Сподіваюсь, ця галета вам сподобається, — говорить Марина Гармаш. - З цієї кількості інгредієнтів вийде дві таких галети, як на фото.

Галета з малиною Для тіста: 100 мл води,

100 мл олії,

щіпка солі,

280 г борошна,

1 ч. л. розпушувача,

1 пачка ванільного цукру Для начинки: РЕКЛАМА Малина — на смак

2 ст. л. цукру,

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

сметана — для змазування

ванільний цукор, мигдальні пластівці — для посипки

Приготування:

Малину промийте, дайте стекти рідині.

Для тіста просійте борошно, додайте розпушувач, маленьку щіпку солі, ванільний цукор.

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Доведіть воду з олією до кипіння, введіть в борошно. Швидко перемішайте ложкою. Дайте тісту охолонути, розділіть на дві частини. Частину, з якою не працюєте, накрийте рушником.

Я не розкачую тісто качалкою, а придаю тоненьку форму долонями. До речі, одразу викладаю на деко з пергаментом.

Крохмаль та цукор перемішайте, насипте частину суміші на середину тіста, потім зверху ягоди. Відступіть від краю приблизно 2 сантиметри.

Змажте тісто сметаною, посипте ванільним цукром і посипкою з мигдальних пластівців.

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Випікайте при температурі 180 градусів 35 — 40 хвилин. Подавати таку випічку можна як теплу, так і охолоджену. Люблю саме охолоджений варіант.

Смачних та приємних моментів!

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Фото з альбому Марини Гармаш

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