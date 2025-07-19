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Галета з малиною: тоненьке тісто та багато соковитої начинки

22:01 19 липня 2025
Галета з малиною

Літня випічка неймовірна. Один аромат її чого вартує. А вже про смак і говорити не доводиться. Щаслива родина, де в оселі пахне свіжою випічкою.

Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з читачами «ФАКТІВ» рецептом галети з малиною.

— Сподіваюсь, ця галета вам сподобається, — говорить Марина Гармаш. - З цієї кількості інгредієнтів вийде дві таких галети, як на фото.

Галета з малиною

Для тіста:

  • 100 мл води,
  • 100 мл олії,
  • щіпка солі,
  • 280 г борошна,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • 1 пачка ванільного цукру

Для начинки:

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  • Малина — на смак
  • 2 ст. л. цукру,
  • 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
  • сметана — для змазування
  • ванільний цукор, мигдальні пластівці — для посипки

Приготування:

Малину промийте, дайте стекти рідині.

Для тіста просійте борошно, додайте розпушувач, маленьку щіпку солі, ванільний цукор.

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Доведіть воду з олією до кипіння, введіть в борошно. Швидко перемішайте ложкою. Дайте тісту охолонути, розділіть на дві частини. Частину, з якою не працюєте, накрийте рушником.

Я не розкачую тісто качалкою, а придаю тоненьку форму долонями. До речі, одразу викладаю на деко з пергаментом.

Крохмаль та цукор перемішайте, насипте частину суміші на середину тіста, потім зверху ягоди. Відступіть від краю приблизно 2 сантиметри.

Змажте тісто сметаною, посипте ванільним цукром і посипкою з мигдальних пластівців.

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Випікайте при температурі 180 градусів 35 — 40 хвилин. Подавати таку випічку можна як теплу, так і охолоджену. Люблю саме охолоджений варіант.

Смачних та приємних моментів!

Раніше фудекспертка Світлана Левицька розповіла, як приготувати «ідеальні» чорничні синнабони. А кулінарна блогерка Світлана Климовська поділилася рецептом картопляних пиріжків з білими грибами.

Фото з альбому Марини Гармаш

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