Чебуреки з рисового паперу: їж — і… худнеш!
Людям, які уважно стежать за свою вагою, не обов'язково відмовляти собі в стравах, які, на перший погляд, мають додавати сантиметрів талії. Так, наприклад, мафіни можна готувати з кабачками — таким рецептом ділилася блогерка Анастасія Романенко.
А наразі вона запропонувала ще один варіант страви, яка казатиме зайвим кілограмам «до побачення». На своїй сторінці у соцмережі блогерка поділилася рецептом «чебуреків для схуднення», в яких мінімум калорій та 18 грамів білку.
Інгредієнти (на два чебуреки):
- 4 листи рисового паперу;
- 2 варених яйця;
- 80 г курячої шинки;
- 50 г твердого сиру;
- 2 ст.л. рикоти (можна замінити сметаною);
- Сіль, перець, кунжут;
- Жовток для змащення.
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Приготування:
- Для начинки змішати подрібнені яйця, шинку, сир та рикоту, додати спеції.
- Рисовий папір покласти на хвилину у воду, викласти на поверхню у два шари. Це варто робити на силіконізованому папері и чи силіконовому килимоку — інакше рисовий папір прилипне до поверхні.
- Викласти начинку та сформувати чебурек.
- Змастити жовтком та присипати кунжутом.
- Випікати в духовці при 180 °C 30 хвилин.
Раніше суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповідав, як приготувати чебуреки без муки, використовуючи кукурудзяні пластівці.
Фото — скріншот46
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