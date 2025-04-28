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Чебуреки з рисового паперу: їж — і… худнеш!

13:11 28 квітня 2025
Рецепт чебуреків з рисовим папером. Фото&nbsp;— скріншот

Людям, які уважно стежать за свою вагою, не обов'язково відмовляти собі в стравах, які, на перший погляд, мають додавати сантиметрів талії. Так, наприклад, мафіни можна готувати з кабачками — таким рецептом ділилася блогерка Анастасія Романенко.

А наразі вона запропонувала ще один варіант страви, яка казатиме зайвим кілограмам «до побачення». На своїй сторінці у соцмережі блогерка поділилася рецептом «чебуреків для схуднення», в яких мінімум калорій та 18 грамів білку.

Інгредієнти (на два чебуреки):

  • 4 листи рисового паперу;
  • 2 варених яйця;
  • 80 г курячої шинки;
  • 50 г твердого сиру;
  • 2 ст.л. рикоти (можна замінити сметаною);
  • Сіль, перець, кунжут;
  • Жовток для змащення.

Читайте також: Домашні чебуреки: смачно так, що не відірватися

Приготування:

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  • Для начинки змішати подрібнені яйця, шинку, сир та рикоту, додати спеції.
  • Рисовий папір покласти на хвилину у воду, викласти на поверхню у два шари. Це варто робити на силіконізованому папері и чи силіконовому килимоку — інакше рисовий папір прилипне до поверхні.
  • Викласти начинку та сформувати чебурек.
  • Змастити жовтком та присипати кунжутом.
  • Випікати в духовці при 180 °C 30 хвилин.

Раніше суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповідав, як приготувати чебуреки без муки, використовуючи кукурудзяні пластівці.

Фото — скріншот

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