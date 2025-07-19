- 01:39 Усик знищив Дюбуа в 5-му раунді і став першим 3-разовим абсолютним чемпіоном світу в «нову епоху»
- 19.07 22:29 Сукня такого фасону зробить вас більш юною: секрет ефекту частково в її назві
- 19.07 22:01 Галета з малиною: тоненьке тісто та багато соковитої начинки
- 19.07 21:47 Де і о котрій годині дивитись онлайн Усик — Дюбуа 2: розклад трансляцій та прогноз на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу
- 19.07 21:32 Розкрито дату весілля Селени Гомес: Тейлор Свіфт теж готується до урочистостей
- 19.07 21:03 Справді допомагає при застуді: користь курячого супу науково доведена
- 19.07 20:35 Коротке, але тепле «ріднесенька, все добре» навіки залишилися в пам’яті: на Запоріжжі загинув солдат-стрілець із Сумщини
- 19.07 20:07 Галета з томатами: приготуйте у сезон овочів, бо це дуже смачно
- 19.07 19:41 На передовій помітили новітній російський кулемет для спецпризначенців: чим він хороший і чим небезпечний для окупантів
- 19.07 19:29 Ракам — «Маг» та рішучість, Дівам — «Імператор» та відповідальність: Таро-прогноз на 20 липня
- 19.07 18:59 Скромно, але стильно: Klavdia Petrivna «розсекретила» свою квартиру
- 19.07 18:31 Справжня естетика: Меган Маркл одягла розкішну лляну сорочку за 225 доларів і викликала фурор
Скромно, але стильно: Klavdia Petrivna «розсекретила» свою квартиру (відео)
У Мережі з'явилися кадри скромної, але зі стильним ремонтом, квартири української співачки Klavdia Petrivna (Соломія Опришко). Її друг OSTY показав оселю артистки у своєму відеоблозі.
Судячи з ролика, Klavdia Petrivna, ймовірно, живе у квартирі-студії, оформленій у пастельних тонах. У помешканні можна побачити ліжко, диван, стіл та шафу. Інтер'єр доповнюють картини та декоративні елементи, що створюють затишну атмосферу.
Крім того, у відео співачка з'явилася без звичних масок та окулярів.
Як писали «ФАКТИ», у травні під час концерту у місті Вроцлав вона вийшла на сцену з OSTY й заявила, що з часів сольного концерту у Палаці спорту у них багато що змінилося, і навіть «дещо народилося».
При цьому OSTY, якого довгий час вважали бойфрендом Соломії Опришко, почав гладити їй животика.
Це, певно, трохи здивувало шанувальників, адже багато хто з них впевнені, що в OSTY не може бути «нічого серйозного» зі співачкою, адже він — начебто її рідний брат. Так воно насправді й вийшло: Соломія зізналася, що у них народилася … пісня.286
Читайте нас у Facebook
Щурам належить зробити важливий вибір, а Драконам потрібно проявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 21 — 27 липня