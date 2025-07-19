Скромно, але стильно: Klavdia Petrivna «розсекретила» свою квартиру (відео)

У Мережі з'явилися кадри скромної, але зі стильним ремонтом, квартири української співачки Klavdia Petrivna (Соломія Опришко). Її друг OSTY показав оселю артистки у своєму відеоблозі.

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Судячи з ролика, Klavdia Petrivna, ймовірно, живе у квартирі-студії, оформленій у пастельних тонах. У помешканні можна побачити ліжко, диван, стіл та шафу. Інтер'єр доповнюють картини та декоративні елементи, що створюють затишну атмосферу.

Крім того, у відео співачка з'явилася без звичних масок та окулярів.

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Як писали «ФАКТИ», у травні під час концерту у місті Вроцлав вона вийшла на сцену з OSTY й заявила, що з часів сольного концерту у Палаці спорту у них багато що змінилося, і навіть «дещо народилося».

При цьому OSTY, якого довгий час вважали бойфрендом Соломії Опришко, почав гладити їй животика.

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Це, певно, трохи здивувало шанувальників, адже багато хто з них впевнені, що в OSTY не може бути «нічого серйозного» зі співачкою, адже він — начебто її рідний брат. Так воно насправді й вийшло: Соломія зізналася, що у них народилася … пісня.

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