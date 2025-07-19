41.40 / 41.94 48.24 / 48.99
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Скромно, але стильно: Klavdia Petrivna «розсекретила» свою квартиру (відео)

18:59 19 липня 2025
Klavdia Petrivna показала свою квартиру

У Мережі з'явилися кадри скромної, але зі стильним ремонтом, квартири української співачки Klavdia Petrivna (Соломія Опришко). Її друг OSTY показав оселю артистки у своєму відеоблозі.

Судячи з ролика, Klavdia Petrivna, ймовірно, живе у квартирі-студії, оформленій у пастельних тонах. У помешканні можна побачити ліжко, диван, стіл та шафу. Інтер'єр доповнюють картини та декоративні елементи, що створюють затишну атмосферу.

Крім того, у відео співачка з'явилася без звичних масок та окулярів.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», у травні під час концерту у місті Вроцлав вона вийшла на сцену з OSTY й заявила, що з часів сольного концерту у Палаці спорту у них багато що змінилося, і навіть «дещо народилося».

При цьому OSTY, якого довгий час вважали бойфрендом Соломії Опришко, почав гладити їй животика.

РЕКЛАМА

Це, певно, трохи здивувало шанувальників, адже багато хто з них впевнені, що в OSTY не може бути «нічого серйозного» зі співачкою, адже він — начебто її рідний брат. Так воно насправді й вийшло: Соломія зізналася, що у них народилася … пісня.

286

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня 2025 року

Щурам належить зробити важливий вибір, а Драконам потрібно проявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 21 — 27 липня

Малосольні огірки за рецептом Івана Янюка фото скріншот відео

«Мамин рецепт» малосольних огірків від Івана Янюка: смакота, яку можна їсти вже на другий день

Консервовані огірки

Консервовані огірки з кетчупом: незвично, але дуже смачно

Як приготувати квашені огірки&nbsp;— Рецепт квашених огірків

Квашені огірки за бабусиним рецептом: чудово зберігаються навіть без підвалу

Наступний матеріал
Новини партнерів