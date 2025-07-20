Змогла здивувати: 67-річна Шерон Стоун знялася у прозорій блузці під водою

Зірка фільму «Основний інстинкт» Шерон Стоун, яка минулого року ризикнула знятися для обкладинки модного журналу з оголеними грудьми, знову провела неоднозначну фотосесію: у прозорій блузці під водою.

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Для нового номера швейцарського журналу Schön! актриса постала в прозорій блузці та інших образах, що інтригують, в об'єктиві Майкла Мюллера — знаменитого фотографа, який прославився не тільки фешн-зйомками, а й фотографіями акул, якими він дуже захоплений.

У розмові з виданням Шерон заявила, що для неї дуже важливі стосунки з її тілом: «Коли я чую, як жінки кажуть, що вони — це не їх тіла, мені хочеться кричати. Так можуть говорити тільки ті, хто ніколи не втрачав свого тіла. Ми дуже прив'язані до наших тіл, і дуже важливо зберігати їх здоровими. життєвий урок».

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Нагадаємо, що в 2001 році Шерон перенесла інсульт і крововилив у мозок, внаслідок чого втратила зір на одне око, слух на одне вухо та здатність читати та писати. Акторці довелося довго відновлюватися.

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Акторку часто критикують за те, що вона не соромиться демонструвати свою фігуру. Багато хто вважає це недоречним для її віку. В той же час шанувальники зірки захищають її та пишуть захоплені відгуки, заявляючи, що вона змогла вкотре їх здивувати.

Нагадаємо, раніше спокусливі світлини показала і українська співачка, яку багато хто вважає взірцем стриманості та скромності.

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