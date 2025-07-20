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Змогла здивувати: 67-річна Шерон Стоун знялася у прозорій блузці під водою
Зірка фільму «Основний інстинкт» Шерон Стоун, яка минулого року ризикнула знятися для обкладинки модного журналу з оголеними грудьми, знову провела неоднозначну фотосесію: у прозорій блузці під водою.
Для нового номера швейцарського журналу Schön! актриса постала в прозорій блузці та інших образах, що інтригують, в об'єктиві Майкла Мюллера — знаменитого фотографа, який прославився не тільки фешн-зйомками, а й фотографіями акул, якими він дуже захоплений.
У розмові з виданням Шерон заявила, що для неї дуже важливі стосунки з її тілом: «Коли я чую, як жінки кажуть, що вони — це не їх тіла, мені хочеться кричати. Так можуть говорити тільки ті, хто ніколи не втрачав свого тіла. Ми дуже прив'язані до наших тіл, і дуже важливо зберігати їх здоровими. життєвий урок».
Нагадаємо, що в 2001 році Шерон перенесла інсульт і крововилив у мозок, внаслідок чого втратила зір на одне око, слух на одне вухо та здатність читати та писати. Акторці довелося довго відновлюватися.
Акторку часто критикують за те, що вона не соромиться демонструвати свою фігуру. Багато хто вважає це недоречним для її віку. В той же час шанувальники зірки захищають її та пишуть захоплені відгуки, заявляючи, що вона змогла вкотре їх здивувати.
Нагадаємо, раніше спокусливі світлини показала і українська співачка, яку багато хто вважає взірцем стриманості та скромності.1258
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