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Драма з усиновленням дитини: Брітні Спірс розкрила трагічну правду
Здавалося, що епатажна Брітні Спірс жартувала, коли нещодавно оголосила, що «усиновила прекрасну дівчинку», оскільки пізніше з'ясувалося, що вона насправді не робила цього.
Вважалося, що 43-річна поп-ікона жартувала над своїми підписниками в соціальних мережах, і вони могли б посміятися з цього, але інсайдер поділився тим, що в цьому жарту є трагічна сторона.
«Брітні боїться, що назавжди втратила своїх хлопчиків. Ідея усиновити доньку — це не просто жарт. Це її спосіб впоратися з цим болем», — повідомило джерело, пише The News.
Зірка повідомила своїм шанувальникам в Instagram, що стала матір'ю дівчинки на ім'я Леннон Лондон Спірс. Однак Спірс, яка має синів — 19-річного Шона Престона та 18-річного Джейдена — від колишнього чоловіка, 46 річного Кевіна Федерлайна, стикається з болісними почуттями щодо материнства через відсутність дітей у її житті.
«Вона постійно говорить про немовлят, про материнство. Це не випадково, — сказав член родини виданню. — Вона хоче усиновити дитину, бо відчуває, що вже втратила шанс бути матір'ю для Шона та Джейдена. Вона боїться, що вони ніколи по-справжньому не повернуться в її життя».
Спірс раніше стверджувала, що ще в січні усиновила доньку, але зрештою видалила цю інформацію.
Повідомляється, що її сини переїхали з Федерлайном та його дружиною у 2023 році на Гаваї та не мають тісного зв'язку зі співачкою.
Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс показала різдвяну зустріч з синами після двох років розлуки.355
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