Хлопці чітко про це заявили: стало відомо, чому діти Брітні Спірс так довго її уникали

Брітні Спірс мріє про світле майбутнє зі своїми синами, 19-річним Шоном Престоном і 18-річним Джейденом Джеймсом. Однак бачиться вона з ними не часто. Журналісти пролили світло на те, що так довго тримало матір окремо від її хлопчиків.

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«Загальновідомо, що хлопці не в захваті від її безглуздих трюків у соціальних мережах, — розповыло джерело виданню Geo.tv. — І вони дуже чітко заявили про це в минулому. Це була головна причина, чому вони так довго її ігнорували».

Ця інформація з’явилася після довгоочікуваного возз’єднання Брітні з сином Джейденом, який є перспективним музичним продюсером.

Як повідомляється, саме він ініціював зустріч зі Спірс.

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Тут доречно згадати, що сини співачки вирішили «раптово» помирилися з нею після того, як їхній батько Кевін Федерлайн перестав отримувати від колишньої дружини аліменти на дітей. Протягом багатьох років Брітні виплачувала йому чималі гроші на синів. За 17 років сума сягнула майже 5 мільйонів доларів.

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