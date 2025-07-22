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Міністерство єдності українців ліквідують: що з ним буде і чому це сталося
З грудня 2024 року в Україні розпочало роботу Міністерство національної єдності на чолі з колишнім головою правлінням НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим, який став одразу віцепрем'єр-міністром. Відомство мало направити свої зусилля у тому числі на повернення українських громадян.
І ось через 8 місяців стало відомо про фактичну ліквідацію відомства — його вирішили реорганізувати та приєднати до Мінсоцполітики, перетворивши на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, рішення про перейменування та реорганізацію вже прийнято. Щобільше, затверджено Положення про Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від
Також у рамках цього рішення визначено, що нове відомство стане правонаступником майна, прав та обов'язків Міністерства національної єдності, тобто займатиметься роботою останнього. Для цього новому міністерству передано бюджетні кошти за низкою напрямків роботи на загальну суму близько 439 млн грн.
Зазначимо, що реорганізації Міністерства національної єдності передував грандіозний скандал із його головою Олексієм Чернишовим. Так, спочатку він затримався у відрядженні за кордоном, що викликало розмови про спробу втечі через антикорупційне розслідування щодо чиновника.
Зрештою, глава Міністерства національної єдності повернувся і одразу отримав підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Йшлося про махінації в будівельній сфері, що спричинили збитки для держави більш ніж на 1 млрд грн, при цьому сам Олексій Чернишов отримав квартири зі знижкою на 14,5 млн грн.95
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