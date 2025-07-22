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Кабачкова ікра по-новому за рецептом «красуні з чарівним голосом» Alina FooDee: терміново приготуйте так кабачки!
Фудблогерка Аліна з Черкащини, яка зараз проживає в США і має 3,83 млн підписників, раніше розповідала, як приготувати кілька видів глазурі, а у розпал сезону кабачків поділилася рецпетом овочевої ікри.
«Неймовірно смачні кабачки — ідеальна закуска чи намазка на хліб. Вдале поєднання інгредієнтів, обов'язково спробуйте приготувати так кабачки», — радить блогерка на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти:
- Кабачки — 2 шт. (600 г);
- Морква — 1 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Часник — 2−3 зубчики;
- Плавлений сир — 100 г;
- Сіль — 0,5 ч.л.
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Приготування:
- Кабачки нарізати, додати сіль та залишити на деякий час, щоб овочі пустили сік.
- Цибулю подрібнити та обсмажити на олії до золотистого кольору, додати моркву, натерту на дрібній тертці.
- Додати у пательню кабачки, віджавши зайву вологу, та обсмажити до готовності.
- Додати подрібнений часник та плавлений сир. Гарно перемішати та залишити на плиті ще на хвилину.
- За бажання додати кріп.
«Обов'язково приготуйте. Це так смачно: часник з плавленим сиром, з кабачками, цибулькою і морквою. Класна намазка! Відмінна альтернатива класичній кабачковій ікрі», — зазначила блогерка та додала, що кабачки можна тушкувати і до готовності, і до стану al dente.
Про те, як приготувати кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот212
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