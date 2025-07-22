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Кабачкова ікра по-новому за рецептом «красуні з чарівним голосом» Alina FooDee: терміново приготуйте так кабачки!

9:56 22 липня 2025
Alina FooDee

Фудблогерка Аліна з Черкащини, яка зараз проживає в США і має 3,83 млн підписників, раніше розповідала, як приготувати кілька видів глазурі, а у розпал сезону кабачків поділилася рецпетом овочевої ікри.

«Неймовірно смачні кабачки — ідеальна закуска чи намазка на хліб. Вдале поєднання інгредієнтів, обов'язково спробуйте приготувати так кабачки», — радить блогерка на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 2 шт. (600 г);
  • Морква — 1 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Часник — 2−3 зубчики;
  • Плавлений сир — 100 г;
  • Сіль — 0,5 ч.л.

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Приготування:

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  • Кабачки нарізати, додати сіль та залишити на деякий час, щоб овочі пустили сік.
  • Цибулю подрібнити та обсмажити на олії до золотистого кольору, додати моркву, натерту на дрібній тертці.
  • Додати у пательню кабачки, віджавши зайву вологу, та обсмажити до готовності.
  • Додати подрібнений часник та плавлений сир. Гарно перемішати та залишити на плиті ще на хвилину.
  • За бажання додати кріп.

«Обов'язково приготуйте. Це так смачно: часник з плавленим сиром, з кабачками, цибулькою і морквою. Класна намазка! Відмінна альтернатива класичній кабачковій ікрі», — зазначила блогерка та додала, що кабачки можна тушкувати і до готовності, і до стану al dente.

Про те, як приготувати кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні, читайте на нашому сайті.

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