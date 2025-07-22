Кабачкова ікра по-новому за рецептом «красуні з чарівним голосом» Alina FooDee: терміново приготуйте так кабачки!

Фудблогерка Аліна з Черкащини, яка зараз проживає в США і має 3,83 млн підписників, раніше розповідала, як приготувати кілька видів глазурі, а у розпал сезону кабачків поділилася рецпетом овочевої ікри.

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«Неймовірно смачні кабачки — ідеальна закуска чи намазка на хліб. Вдале поєднання інгредієнтів, обов'язково спробуйте приготувати так кабачки», — радить блогерка на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти: Кабачки — 2 шт. (600 г);

Морква — 1 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Часник — 2−3 зубчики;

Плавлений сир — 100 г;

Сіль — 0,5 ч.л.

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Приготування: РЕКЛАМА Кабачки нарізати, додати сіль та залишити на деякий час, щоб овочі пустили сік.

Цибулю подрібнити та обсмажити на олії до золотистого кольору, додати моркву, натерту на дрібній тертці.

Додати у пательню кабачки, віджавши зайву вологу, та обсмажити до готовності.

Додати подрібнений часник та плавлений сир. Гарно перемішати та залишити на плиті ще на хвилину.

За бажання додати кріп.

«Обов'язково приготуйте. Це так смачно: часник з плавленим сиром, з кабачками, цибулькою і морквою. Класна намазка! Відмінна альтернатива класичній кабачковій ікрі», — зазначила блогерка та додала, що кабачки можна тушкувати і до готовності, і до стану al dente.

Про те, як приготувати кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні, читайте на нашому сайті.

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Фото — скріншот

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