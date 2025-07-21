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Кабачкова ікра «Панянка»: набагато смачніша, ніж магазинна
Зараз сезон кабачків, тому сміливо беріться за приготування кабачкової ікри. Якщо використовуєте молоденьку моркву, то краще ікру додатково стерилізувати, або зберігати у холодному місці (холодильник, погріб/льох).
Кабачкова ікра «Панянка» примхлива. Тож весь інвентар, якій використовуєте, треба обов'язково стерилізувати (банки, кришки, ложка, половник, воронка), пояснює кулінарка Наталія Федорій.
Складники:
(на 8 банок по 0,5 л)
- 3 кг кабачків
- 800 г моркви
- 800 г цибулі
- 400−450 г томатної пасти
- 1 ст. л. (30 г) солі
- 2 ст. л. цукру (без чубка)
- 1 ст. л. паприки (можна не додавати)
- 1 ч. л. перець чорний мелений
- 250 г олії
- 2 ст. л. оцет 9%
- 1 ч. л. насіння кропу — можна класти цілим та краще трішки розтерти скалкою, чи у ступці.
Приготування:
Овочі порізати півкільцями, якщо кабачки старуваті, то почистити та вибрати насіння.
Обсмажити на пательні цибулю з 1/3 частиною олії. Обсмажити з 1/3 частиною олії моркву.
Додати у каструлю (баняк) кабачки, перемішати. Тушкуємо 1 годину, під закритою кришкою.
Кожні 30 хв перемішуємо. Додати томатну пасту та спеції. Тушкуємо 20 хв.
Перемішуємо кожні 10 хв. Перемішати не до дна, щоб на дні баняку не було томатної пасти, так не пригорить.
Перебити занурювальним блендером ~3−5 хв. Додати оцет 9%. Проварити 10 хв. Накривайте кришкою, бо сильно булькає. Розкласти по стерилізованих сухих банках, закатати. Перевернути банки дном до гори.
Вихід: 8 банок по 0,5 л.
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