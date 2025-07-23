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Наливний медовик: виглядає дуже святково
Наливний медівник виходить ароматним, смачним, так і тане в роті. Готувати його просто, тому рецепт під силу кожній господині. Спробуйте і ви, він точно стане улюбленим у вашій родині, ділиться кулінарка Лариса Оводенко.
Тісто:
- 4 яйця
- 200 г вершкового масла
- 4 ст. л. меду
- 2 ч. л. соди
- 200 г цукру
- 300 г борошна
- Ванілін за бажанням
Крем:
- 0,5 л вершків 33%
- 200 г цукрової пудри
- 0,5−0,7 л сметани 25%
- Ванілін за бажанням
Для просочування коржів:
- 100 мл води
- 80 г цукру
- 1 ст. л. коньяку
Приступаємо до роботи:
Мед та масло поміщаємо у високу ємність та ставимо на маленький вогонь до повного розчинення, додаємо 2 чайні ложки соди з гіркою. Сода погаситься медом і зовсім не буде відчуватися у випічці, але дасть гарну пористість коржу. Суміш буде пінитись, ретельно перемішуйте, можна зняти з вогню. А хто хоче більш насичений карамельний смак — можна ще трошки потримати на вогні, щоб суміш стала карамельного кольору.
Яйця збити з цукром до пишності. У суміш меду та масла додати двічі просіяне борошно перемішати міксером і влити збиту яєчно-цукрову масу. Збити міксером ще раз та вилити на застелене пекарським пергаментом деко. Випікати при температурі 180 °C до сухої шпажки.
Готуємо рідину для просочування коржів: у фільтровану воду вносимо цукор та ставимо грітись до повного розчинення цукру, кип’ятити не потрібно. Як тільки цукор розчинився, додати коньяк і оставити охолоджуватись.
Крем: вершки збиваємо з цукровою пудрою до пишних піків, а потім додаємо сметану і обережними рухами вимішуємо до однорідної маси. Сметаною регулюємо кислинку крему.
Складаємо торт. З холодного коржа зрізаємо краї. Розрізаємо навпіл на два прямокутника та кожен по горизонталі, вийде 4 коржі. Кожен корж просочуємо холодною рідиною та змащуємо щедро кремом, обсипаємо крихтою.
Для крихти: обрізки з коржів перебити блендером.
Нагадаємо думку кулінарки Лесі Кравецької про те, що найсмачніші медівники готуються з додаванням гречаного чи лісового меду.171
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