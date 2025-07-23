Наливний медовик: виглядає дуже святково

Наливний медівник виходить ароматним, смачним, так і тане в роті. Готувати його просто, тому рецепт під силу кожній господині. Спробуйте і ви, він точно стане улюбленим у вашій родині, ділиться кулінарка Лариса Оводенко.

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Тісто: 4 яйця

200 г вершкового масла

4 ст. л. меду

2 ч. л. соди

200 г цукру

300 г борошна

Ванілін за бажанням Крем: 0,5 л вершків 33%

200 г цукрової пудри

0,5−0,7 л сметани 25%

Ванілін за бажанням Для просочування коржів: РЕКЛАМА 100 мл води

80 г цукру

1 ст. л. коньяку

Приступаємо до роботи:

Мед та масло поміщаємо у високу ємність та ставимо на маленький вогонь до повного розчинення, додаємо 2 чайні ложки соди з гіркою. Сода погаситься медом і зовсім не буде відчуватися у випічці, але дасть гарну пористість коржу. Суміш буде пінитись, ретельно перемішуйте, можна зняти з вогню. А хто хоче більш насичений карамельний смак — можна ще трошки потримати на вогні, щоб суміш стала карамельного кольору.

Яйця збити з цукром до пишності. У суміш меду та масла додати двічі просіяне борошно перемішати міксером і влити збиту яєчно-цукрову масу. Збити міксером ще раз та вилити на застелене пекарським пергаментом деко. Випікати при температурі 180 °C до сухої шпажки.

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Готуємо рідину для просочування коржів: у фільтровану воду вносимо цукор та ставимо грітись до повного розчинення цукру, кип’ятити не потрібно. Як тільки цукор розчинився, додати коньяк і оставити охолоджуватись.

Крем: вершки збиваємо з цукровою пудрою до пишних піків, а потім додаємо сметану і обережними рухами вимішуємо до однорідної маси. Сметаною регулюємо кислинку крему.

Складаємо торт. З холодного коржа зрізаємо краї. Розрізаємо навпіл на два прямокутника та кожен по горизонталі, вийде 4 коржі. Кожен корж просочуємо холодною рідиною та змащуємо щедро кремом, обсипаємо крихтою.

Для крихти: обрізки з коржів перебити блендером.

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Нагадаємо думку кулінарки Лесі Кравецької про те, що найсмачніші медівники готуються з додаванням гречаного чи лісового меду.

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