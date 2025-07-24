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Літній пиріг з абрикосами та сирною начинкою: ароматно та дуже смачно
Ніжний, соковитий, сонячний пиріг — саме те, що потрібно влітку! Тим паче сезон абрикосів уже розпочався. Замість того, щоб купувати магазинну випічку, обов’язково приготуйте цей пиріг, він принесе виключно користь і позитивні емоції, ділиться кулінарка Наталя Постевка.
Складники:
Яйце — 1 шт.
Масло вершкове (кімнатна температура) — 100 г
Цукор — 70 г
Розпушувач для тіста — 1 ч. л.
Борошно — 180 г
Дрібка солі
Для наповнення:
Яйця — 2 шт.
Цукор — 100 г
Сметана — 30 г (1 ст. л.)
Кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
Сир вершковий — 400 г
Ванільний цукор — 1 ч. л.
Для штрейзеля (крихти)
Масло холодне — 20 г
Цукор — 20 г
Борошно — 40 г
Абрикоси — 6−8 шт.
Приготування
Готуємо м’яке тісто, робимо начинку з сиру, яєць, цукру та крохмалю. Зверху викладаємо половинки персиків чи абрикосів — можна й ті, і ті, або замінити на улюблені фрукти.
Покриваємо все солодкою крихтою і випікаємо до золотистої скоринки.
30−35 хвилин — і аромат літа у вас на столі!
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