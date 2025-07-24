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Літній пиріг з абрикосами та сирною начинкою: ароматно та дуже смачно

20:06 24 липня 2025
Пиріг з абрикосами та сиром

Ніжний, соковитий, сонячний пиріг — саме те, що потрібно влітку! Тим паче сезон абрикосів уже розпочався. Замість того, щоб купувати магазинну випічку, обов’язково приготуйте цей пиріг, він принесе виключно користь і позитивні емоції, ділиться кулінарка Наталя Постевка.

Складники:

Яйце — 1 шт.

Масло вершкове (кімнатна температура) — 100 г

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Цукор — 70 г

Розпушувач для тіста — 1 ч. л.

Борошно — 180 г

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Дрібка солі

Для наповнення:

Яйця — 2 шт.

Цукор — 100 г

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Сметана — 30 г (1 ст. л.)

Кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Сир вершковий — 400 г

Ванільний цукор — 1 ч. л.

Для штрейзеля (крихти)

Масло холодне — 20 г

Цукор — 20 г

Борошно — 40 г

Абрикоси — 6−8 шт.

Приготування

Готуємо м’яке тісто, робимо начинку з сиру, яєць, цукру та крохмалю. Зверху викладаємо половинки персиків чи абрикосів — можна й ті, і ті, або замінити на улюблені фрукти.

Покриваємо все солодкою крихтою і випікаємо до золотистої скоринки.

30−35 хвилин — і аромат літа у вас на столі!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ніжного бананового пирога.

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