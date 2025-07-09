- 00:04 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 09.07 22:26 Тренд в інтер’єрі — кольори тиші: який з відтінків ваш улюблений?
- 09.07 21:59 Неперевершена риба з кабачками: готується швидко та дуже просто
- 09.07 21:30 Дженніфер Гарнер підкорила публіку появою з коханим: колишній не надто зрадів
- 09.07 21:01 Ці ягоди підходять не всім: кому шкідливо їсти виноград
- 09.07 20:34 Працьовитий, відповідальний, добрий: близько року рідні чекали на тіло захисника з Хмельниччини
- 09.07 20:08 Шоколадний брауні з вишнями: такий смачний та корисний сніданок порадує вашу родину
- 09.07 19:55 СБУ влаштувала «шмон» на чотирьох митницях: із чим це пов'язано та що з'ясувалося
- 09.07 19:45 На передовій засвітився новий український бронеавтомобіль: у чому його особливість
- 09.07 19:21 Цей день настав: український дизайнер оформив вітрини найвідомішого універмагу Європи
- 09.07 19:20 Провідні ІТ-компанії об’єдналися для створення AI-екосистеми в Україні: що вирішили на першій стратегічній сесії
- 09.07 19:01 Близнюкам — «Паж денаріїв» та фінансовий поворот, Козерогам — «Король жезлів» та лідерство: Таро-прогноз на 10 липня
«Найпростіший ягідний пиріг у світі» від телеведучого Олександра Попова: неймовірно смачний й «виглядає казково»
Відомий телеведучий Олександр Попов, який поділився рецептом легкої та ніжної йогуртової запіканки, розповів, як приготувати ягідний пиріг, щоб був надзвичайно смачним й виглядав, як у казці.
«Найпростіший ягідний пиріг у світ. Це дуже просто, неймовірно смачно — і вам потрібно лише жменя інгредієнтів. А ще він виглядає просто казково», — зазначив відомий телеведучий.
Інгредієнти:
• 400−500 г різних фруктів та ягід
• 300 г борошна
• 80 г цукру або 150 г еритриту
• 3 яйця
• 10 г розпушувача
• 180 мл молока
Приготування:
Викласти фрукти та ягоди на деко. Рівно розподілити їх по всій поверхні.
Всі інгредієнти для тіста перемішати вінчиком.
Вилити тісто на фрукти у деко, розрівняти.
Випікати у духовці при 180 °C 25−30 хвилин.
Посипати цукровою пудрою й можна насолоджуватись.
Також Попов поділився маленьким лайфхаком — можна відокремити жовтки від білків і збити білки окремо. Тоді тісто буде ще більш повітряним.
Ми також розповідали, як приготувати делікатесний салат з ягід, та надзвичайно простий у випіканні полуничний торт.
Читайте нас у Facebook
«Найпростіший ягідний пиріг у світі» від телеведучого Олександра Попова: неймовірно смачний й «виглядає казково»