«Найпростіший ягідний пиріг у світі» від телеведучого Олександра Попова: неймовірно смачний й «виглядає казково»

Відомий телеведучий Олександр Попов, який поділився рецептом легкої та ніжної йогуртової запіканки, розповів, як приготувати ягідний пиріг, щоб був надзвичайно смачним й виглядав, як у казці.

ВІДЕО ДНЯ

«Найпростіший ягідний пиріг у світ. Це дуже просто, неймовірно смачно — і вам потрібно лише жменя інгредієнтів. А ще він виглядає просто казково», — зазначив відомий телеведучий.

Інгредієнти:

• 400−500 г різних фруктів та ягід

• 300 г борошна

• 80 г цукру або 150 г еритриту

• 3 яйця

• 10 г розпушувача

• 180 мл молока

Приготування:

Викласти фрукти та ягоди на деко. Рівно розподілити їх по всій поверхні.

РЕКЛАМА

Всі інгредієнти для тіста перемішати вінчиком.

Вилити тісто на фрукти у деко, розрівняти.

Випікати у духовці при 180 °C 25−30 хвилин.

РЕКЛАМА

Посипати цукровою пудрою й можна насолоджуватись.

Також Попов поділився маленьким лайфхаком — можна відокремити жовтки від білків і збити білки окремо. Тоді тісто буде ще більш повітряним.



Ми також розповідали, як приготувати делікатесний салат з ягід, та надзвичайно простий у випіканні полуничний торт.

РЕКЛАМА

2743

Читайте нас у Facebook