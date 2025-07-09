41.40 / 41.96 48.73 / 49.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Найпростіший ягідний пиріг у світі» від телеведучого Олександра Попова: неймовірно смачний й «виглядає казково»

10:44 9 липня 2025
Пиріг, фото скріншот відео

Відомий телеведучий Олександр Попов, який поділився рецептом легкої та ніжної йогуртової запіканки, розповів, як приготувати ягідний пиріг, щоб був надзвичайно смачним й виглядав, як у казці.

«Найпростіший ягідний пиріг у світ. Це дуже просто, неймовірно смачно — і вам потрібно лише жменя інгредієнтів. А ще він виглядає просто казково», — зазначив відомий телеведучий.

Інгредієнти:
• 400−500 г різних фруктів та ягід
• 300 г борошна
• 80 г цукру або 150 г еритриту
• 3 яйця
• 10 г розпушувача
• 180 мл молока

Приготування:
Викласти фрукти та ягоди на деко. Рівно розподілити їх по всій поверхні.

РЕКЛАМА

Всі інгредієнти для тіста перемішати вінчиком.

Вилити тісто на фрукти у деко, розрівняти.

Випікати у духовці при 180 °C 25−30 хвилин.

РЕКЛАМА

Посипати цукровою пудрою й можна насолоджуватись.

Також Попов поділився маленьким лайфхаком — можна відокремити жовтки від білків і збити білки окремо. Тоді тісто буде ще більш повітряним.


Ми також розповідали, як приготувати делікатесний салат з ягід, та надзвичайно простий у випіканні полуничний торт.

РЕКЛАМА

2743

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пиріг, фото скріншот відео

«Найпростіший ягідний пиріг у світі» від телеведучого Олександра Попова: неймовірно смачний й «виглядає казково»

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Ганна Саліванчук відпочиває із синами. Фото&nbsp;— Instagram

Соромно: мережа відреагувала на сексуальні танці популярної акторки

Огірки ростуть краще після підживлення аспірином, фото з відкритих джерел

Дайте огіркам ці таблетки — і збирайте врожай до осені

Наступний матеріал
Новини партнерів