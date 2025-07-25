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У рф розглядають ультиматум Трампа як дозвіл путіну на ескалацію війни

15:21 25 липня 2025
Путін та Трамп

Ультиматум президента США Дональда Трампа путіну щодо України москва інтерпретує як дозвіл на посилення бойових дій до кінця літа. Про це повідомляє Politico з посиланням на російських аналітиків.

Трамп висунув свою вимогу під час пресконференції в Овальному кабінеті. «Ультиматум був по суті інтерпретований москвою як карт-бланш на посилення свого наступу в Україні», — каже російський політолог Тетяна Станова, повідомляє Politico.

Також у публікації йдеться про те, що кремль боїться «негайного запровадження» вторинних санкцій проти російських покупців нафти та невідкладного постачання ракет далекого радіуса дії. Натомість москва зараз вважає, що «Трамп не готовий і не бажає вступати у велику конфронтацію з росією».

Колишній спеціальний радник Дональда Трампа Фіона Гілл нещодавно в інтерв'ю попередила, що президент «шкодує путіна, бо щиро боїться ризику обміну ядерними ударами». Гілл додала, що Трамп «думає, що все зводиться до нерухомості, торгівлі та того, хто що отримує — корисні копалини чи землю».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Європі вважають, що путін може стати ще небезпечнішим для світу.

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