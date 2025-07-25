У рф розглядають ультиматум Трампа як дозвіл путіну на ескалацію війни

Ультиматум президента США Дональда Трампа путіну щодо України москва інтерпретує як дозвіл на посилення бойових дій до кінця літа. Про це повідомляє Politico з посиланням на російських аналітиків.

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Трамп висунув свою вимогу під час пресконференції в Овальному кабінеті. «Ультиматум був по суті інтерпретований москвою як карт-бланш на посилення свого наступу в Україні», — каже російський політолог Тетяна Станова, повідомляє Politico.

Також у публікації йдеться про те, що кремль боїться «негайного запровадження» вторинних санкцій проти російських покупців нафти та невідкладного постачання ракет далекого радіуса дії. Натомість москва зараз вважає, що «Трамп не готовий і не бажає вступати у велику конфронтацію з росією».

Колишній спеціальний радник Дональда Трампа Фіона Гілл нещодавно в інтерв'ю попередила, що президент «шкодує путіна, бо щиро боїться ризику обміну ядерними ударами». Гілл додала, що Трамп «думає, що все зводиться до нерухомості, торгівлі та того, хто що отримує — корисні копалини чи землю».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Європі вважають, що путін може стати ще небезпечнішим для світу.

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