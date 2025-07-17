путін вже відповів на ультиматум Трампа: аналітик пояснив задум кремля

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За словами аналітика з питань безпеки та оборони Майкла Кларка, черговими нічними ударами по Україні росія надіслала світу важливе повідомлення.
«Повідомлення, яке росіяни надсилають решті світу, полягає в тому, що „ми продовжуємо“, — пояснив Кларк. - росія завдає ударів по містах по всій Україні, які мають як військове, так і цивільне значення», пише Sky News.
росія запустила 400 безпілотників і одну балістичну ракету вночі в ході атаки, яка була спрямована головним чином на енергетичну інфраструктуру.
«росія також демонструє, що її „не вразило“ те, що вона почула від Вашингтону до цього часу» — додав Кларк.
Раніше «ФАКТИ» писали, що Дональд Трамп погрожував ввести «жорсткі тарифи» проти росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено мирну угоду.367
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