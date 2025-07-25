Освіжає та допомагає втратити вагу: готуємо швидкий екзотичний коктейль

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Смачний домашній коктейль з кефіру та дині — це корисний заряд енергії. Рецепт простий і не вимагає тривалого приготування. Вам знадобиться хороший блендер і високі склянки, щоб подавати цей ароматний напій. Він найкраще смакує охолодженим, пише Beszamel.
Складники:
1 склянка кефіру
200 г дині без шкірки
1 банан
2 ст. ложки лайма
Приготування
Наріжте диню та банан на дрібні шматочки. Помістіть фрукти в блендер. Додайте кефір та сік лайма. Збийте до однорідної маси. Розлийте по склянках та одразу подавайте.
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