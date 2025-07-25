Освіжає та допомагає втратити вагу: готуємо швидкий екзотичний коктейль

Смачний домашній коктейль з кефіру та дині — це корисний заряд енергії. Рецепт простий і не вимагає тривалого приготування. Вам знадобиться хороший блендер і високі склянки, щоб подавати цей ароматний напій. Він найкраще смакує охолодженим, пише Beszamel.

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Складники:

1 склянка кефіру

200 г дині без шкірки

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1 банан

2 ст. ложки лайма

Приготування

Наріжте диню та банан на дрібні шматочки. Помістіть фрукти в блендер. Додайте кефір та сік лайма. Збийте до однорідної маси. Розлийте по склянках та одразу подавайте.

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