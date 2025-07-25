41.38 / 41.92 48.74 / 49.37
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Освіжає та допомагає втратити вагу: готуємо швидкий екзотичний коктейль

20:08 25 липня 2025
Екзотичний коктейль

Смачний домашній коктейль з кефіру та дині — це корисний заряд енергії. Рецепт простий і не вимагає тривалого приготування. Вам знадобиться хороший блендер і високі склянки, щоб подавати цей ароматний напій. Він найкраще смакує охолодженим, пише Beszamel.

Складники:

1 склянка кефіру

200 г дині без шкірки

РЕКЛАМА

1 банан

2 ст. ложки лайма

Приготування

Наріжте диню та банан на дрібні шматочки. Помістіть фрукти в блендер. Додайте кефір та сік лайма. Збийте до однорідної маси. Розлийте по склянках та одразу подавайте.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про чаї, що допоможуть схуднути, які можна сміливо пити щодня.

Читайте також: Включіть ці напої вранці у меню й ваша шкіра буде сяяти

РЕКЛАМА

168

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Білик

Історичне фото: Ірина Білик заінтригувала мережу

експертка з туризму Марина Білоножко

«Туристу відмовили у посадці на літак, бо на першу сторінку паспорта була пролита кава», — експертка з туризму Марина Білоножко

Як замаринувати хрусткі корнішони

Хрустять, як у ресторані: рецепт маринованих огірків, який здивує простотою

хліб у ресторані

Як їсти хліб у ресторані: ці правила етикету можуть вас здивувати

Наступний матеріал
Новини партнерів