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Не встиг стати батьком: на Сумщині загинув еколог з Вінниччини
На щиті повернувся до рідного міста Липовець захисник Василь Шевчук. Під час виконання завдання 17 липня цього року старший солдат загинув на Сумському напрямку поблизу села Яблунівка, стримуючи ворога. Тепер йому назавжди 29, повідомляє міська рада.
«Василь вищу освіту здобував у Київському національному університеті біоресурсів та природокористування за спеціальністю „екологія“. Працював за фахом і проживав у столиці. Був працьовитим і відповідальним, завжди готовим підтримати, чи допомогти, його щира посмішка та оптимізм підтримували інших. Однокласники його згадують як доброго, чуйного товариша, готового при потребі підставити своє плече. Для них він був справжнім другом», — йдеться у повідомленні.
Василь любив життя, родину, друзів. Особливу повагу мав до батьків, піклувався про брата. Мріяв посадити сад, збудувати дім, народити дітей.
«У травні 2024 року його мобілізували. Чоловік служив оператором групи спеціального призначення. Побратими його цінували й поважали не лише за мужність, а й за вірність у дружбі, щирість. У загиблого героя залишились мати, батько, який з першого дня повномасштабної війни захищає Україну на Донеччині, брат, дружина», — додають земляки воїна.
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