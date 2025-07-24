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Його руки дійсно були золотими: солдат з Черкащини не переніс важкого поранення
Мешканці Тальнівської громади провели в останню путь захисника Віталія Щербину. Після тяжкого поранення, отриманого під час захисту Батьківщини, він відійшов у вічність, повідомляє міська рада. 6 липня йому виповнилось 47 років.
«Віталій знайшов своє покликання у сфері будівництва. Працював у будівельній бригаді. Його руки дійсно були золотими: за що б він не брався, все доводив до досконалості. Будівництво стало не просто роботою, а справжньою пристрастю, в яку він вкладав душу. Він будував не лише споруди, а й міцні стосунки з людьми, адже мав безліч друзів, які безмежно поважали його за світлу доброту та щирість. Понад усе Віталій любив свою родину: батьків, а також своїх синів. Все своє життя він провів у рідному місті, де створював, любив і мріяв», — розповіли у міськраді.
У 2025 році чоловік був призваний до військової служби по мобілізації. Він змінив мирну професію будівельника, ставши стрільцем-санітаром механізованого відділення.
«Але, на жаль, війна безжальна. 13 липня 2025 року його серце зупинилося в одному зі шпиталів. Воно билося до останнього подиху, але не витримало ран, отриманих під час виконання бойового завдання. Віталій був людиною, яка випромінювала життєрадісність. Він завжди був готовий простягнути руку допомоги, підтримати, прийти на виручку не лише рідним, а й будь-кому, хто потребував його поради чи підтримки. Він безмежно цінував життя, знав своє місце у ньому і твердо йшов своїм шляхом», — зазначили у міськраді.
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