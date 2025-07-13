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Млинці з кабачків: ароматні, з хрусткою скоринкою і прості у приготуванні

17:47 13 липня 2025
Як приготувати млинці з кабачків

Страви з кабачків є дуже популярними в Україні, особливо в літній період. Instagram-блогерка Olya Pins розповіла, як приготувати блинчики з кабачків.

«Мʼякі, ароматні, з хрусткою скоринкою і дуже прості у приготуванні», — написала вона.

Інгредієнти:

- 300 г натертого кабачка
- пучок кропу
- 3 яйця
- 2 зубчики часнику
- 0,5 ч.л. солі
- 500 мл кефіру
- ~200−250 г борошна (орієнтуйтесь по консистенції, тісто не повинно бути надто густим, як на оладки)

«Смажу на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Смачно подавати з часниковим соусом або їсти теплими просто зі сковорідки», — написала вона.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати скумбрію з кабачками в духовці. Готується страва легко та просто. А ще дуже швидко. Адже влітку не хочеться довго стояти коло плити. Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви, яка, напевно, сподобається вам і вашим близьким.

А суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко розповіла про те, як приготувати запечений кабачок із сиром. Це ідеальна закуска, яка виглядає святково, а готується за лічені хвилини.

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