Млинці з кабачків: ароматні, з хрусткою скоринкою і прості у приготуванні

Страви з кабачків є дуже популярними в Україні, особливо в літній період. Instagram-блогерка Olya Pins розповіла, як приготувати блинчики з кабачків.

ВІДЕО ДНЯ

«Мʼякі, ароматні, з хрусткою скоринкою і дуже прості у приготуванні», — написала вона.

Інгредієнти: - 300 г натертого кабачка

- пучок кропу

- 3 яйця

- 2 зубчики часнику

- 0,5 ч.л. солі

- 500 мл кефіру

- ~200−250 г борошна (орієнтуйтесь по консистенції, тісто не повинно бути надто густим, як на оладки) «Смажу на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Смачно подавати з часниковим соусом або їсти теплими просто зі сковорідки», — написала вона. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати скумбрію з кабачками в духовці. Готується страва легко та просто. А ще дуже швидко. Адже влітку не хочеться довго стояти коло плити. Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви, яка, напевно, сподобається вам і вашим близьким.

А суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко розповіла про те, як приготувати запечений кабачок із сиром. Це ідеальна закуска, яка виглядає святково, а готується за лічені хвилини.

РЕКЛАМА

191

Читайте нас у Facebook