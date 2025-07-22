Кабачкові млинці з «Фетою»: нове звучання популярної страви

Хочете приготувати смачну, ситну літню вечерю за 15 хвилин? Тоді обов'язково спробуйте цей рецепт кабачкових млинців! Вони виходять фантастичними, а додавання сиру «Фета» надає їм унікального смаку, пише poprostupycha.

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Інгредієнти: 600 г кабачків (2 невеликих)

2 великих яйця

1 столова ложка вершків 18%

5 рівних столових ложок борошна

2 великих зубчики часнику

1 чайна ложка кропу

½ чайної ложки солі

велика дрібка чорного перцю

сир «Фета» (близько 60 г)

додаткова олія для смаження

Приготування:

Кабачки помийте, їх не потрібно чистити (але, звичайно, можна, якщо хочете). Потім розріжте обидва кабачки навпіл і чайною ложкою видаліть насіння. Натріть кабачки на крупній або середній тертці. Покладіть їх у миску, рівномірно посипте дрібкою солі та залиште на 10 хвилин. Відіжміть зайвий сік. Покладіть натерті кабачки в миску. Додайте яйця, жирні вершки, борошно, часник, дрібно нарізаний кріп, сіль та велику дрібку чорного перцю.

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Також додати нарізаний кубиками сир «Фета». Змішайте все ложкою. За бажанням додайте столову ложку панірувальних сухарів і перемішайте. Смажте млинці з кабачків на гарячій сковороді (бажано з антипригарною поверхнею) з невеликою кількістю олії. Готуйте приблизно 2 хвилини з кожного боку на середньому вогні.

Нагадаємо рецепт баклажанової закуски.

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