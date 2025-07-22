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Кабачкові млинці з «Фетою»: нове звучання популярної страви
Хочете приготувати смачну, ситну літню вечерю за 15 хвилин? Тоді обов'язково спробуйте цей рецепт кабачкових млинців! Вони виходять фантастичними, а додавання сиру «Фета» надає їм унікального смаку, пише poprostupycha.
Інгредієнти:
- 600 г кабачків (2 невеликих)
- 2 великих яйця
- 1 столова ложка вершків 18%
- 5 рівних столових ложок борошна
- 2 великих зубчики часнику
- 1 чайна ложка кропу
- ½ чайної ложки солі
- велика дрібка чорного перцю
- сир «Фета» (близько 60 г)
- додаткова олія для смаження
Приготування:
Кабачки помийте, їх не потрібно чистити (але, звичайно, можна, якщо хочете). Потім розріжте обидва кабачки навпіл і чайною ложкою видаліть насіння. Натріть кабачки на крупній або середній тертці. Покладіть їх у миску, рівномірно посипте дрібкою солі та залиште на 10 хвилин. Відіжміть зайвий сік. Покладіть натерті кабачки в миску. Додайте яйця, жирні вершки, борошно, часник, дрібно нарізаний кріп, сіль та велику дрібку чорного перцю.
Також додати нарізаний кубиками сир «Фета». Змішайте все ложкою. За бажанням додайте столову ложку панірувальних сухарів і перемішайте. Смажте млинці з кабачків на гарячій сковороді (бажано з антипригарною поверхнею) з невеликою кількістю олії. Готуйте приблизно 2 хвилини з кожного боку на середньому вогні.
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