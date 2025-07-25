Гетманцев просуває Максима Лібанова на голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, — аналітик Щербина

Данило Гетьманцев намагається поставити на чолі НКЦПФР Максима Лібанова, якого раніше звинувачували в корупційних діях. Про це повідомляє аналітик Валерій Щербина у своєму блозі на сайті «Коментарі».

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«Після монополізації таких ключових органів, як податкова та митниця, за моєю інформацією, Данило Гетьманцев намагається поставити свою людину на чолі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. За повідомленням джерел, мова йде про Максима Лібанова, діючого члена НКЦПФР, якого раніше, як пишуть „Коментарі“, звинувачували в незаконному збагаченні та недекларуванні додаткових доходів. Саме через Лібанова, Гетьманцев намагається отримати ще одну лояльну людину на посаді для курування схеми», — написав Щербина.

Зокрема, Щербина у своєму блозі зазначив, що за підрахунками аналітиків, рівень життя члена НКЦПФР Лібанова не відповідає його доходам, а майно оформлено на батьків.

«В 2017 році він придбав сонячну електростанцію за $ 25 000, проте заробітна платня на той час складала 15 тисяч гривень. Електростанція є об'єктом комерційної діяльності. Відсутність інформації про прибутки від цього активу може вказувати на приховування доходів», — повідомив аналітик.

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Щербина нагадав, як бізнес-спільнота у ЗМІ звинувачувала Гетьманцева у низці дій, які називали шкідливими для економіки та бізнесу.

Підтвердженням спроб експерт вважає медійну атаку на чинне керівництво Комісії, що, на його думку, особливо помітно в останньому інтерв'ю (виданню delo.ua — Авт.).

«Подібні публічні нападки з боку голови профільного комітету являються частиною стратегії з дискредитації поточного керівництва та створення підґрунтя для призначення лояльної фігури» — вважає Щербина.

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За його словами, на ринку він відомий як людина, яка просуває компанії, які йому «подобаються».

«Довгий час керуючи департаментами, які займаються випусками та корпоративним управлінням, він вибудував систему яка дозволяла одним працювати спокійно, а іншим просто залишати фондовий ринок… Віддячив, документи полетіли. Ні, починається постійний процес запиту додаткових паперців, чіпляння до кожної коми», — зазначив представник ринку", — стверджує аналітик.

Призначення своєї людини на чергову посаду, вважає Щербина, Гетманцевим, створить «зелений коридор» для неконтрольованих фінансових потоків, що матиме катастрофічні наслідки для економіки України.

«Це не лише підриває довіру інвесторів, але й створює сприятливе середовище для організованої злочинності та відмивання коштів» — написав Щербина.

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Раніше повідомлялося, що на тлі заяв про «прозорість», «боротьбу з тінню» та «ефективність» нардеп Данило Гетманцев не вважає за необхідне дотримуватись Закону України «Про доступ до публічної інформації».

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