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Фітофтороз атакує: як врятувати томати в липні від грибкової загрози
У липні українські городники масово обробляють томати від фітофторозу — небезпечного грибкового захворювання, яке здатне знищити до 70% врожаю всього за кілька днів.
Перші ознаки хвороби — вологі темно-коричневі плями на листі та стеблах, а також білий наліт на нижньому боці листка. Найстрашніше — ураження плодів, які вкриваються бурими плямами і швидко гниють.
Фітофтороз активно поширюється у вологу погоду, особливо після прохолодних ночей. Тому профілактика — ключ до збереження врожаю.
Для профілактики фітофтори видання «Школа життя» радить https://zhyttia.com.ua/chym-obrobyty-tomaty-vid-fitoftory-u-lypni/ застосувати народні засоби. В якості таких використовують часниковий настій, йод, перекис водню, а найефективнішим вважається молочна сироватка.
Рецепт: 1 л кислого молока + 10 л води + 2 краплі йоду — обприскувати кущі раз на тиждень.
Якщо сироватка вам недоступна, то можна придбати в магазинах біопрепарати. На ранніх стадіях допомагають Триходермін та Фітоспорін — екологічні засоби, які пригнічують розвиток грибка.
Якщо хвороба вже охопила рослину, слід застосовувати системні фунгіциди — наприклад, бордоську рідину, мідний купорос або Оксихом. Обробку повторюють через 20 днів, змінюючи препарат, щоб уникнути звикання грибка.
Агрономи радять поливати томати лише під корінь, уникати загущених посадок і регулярно оглядати рослини. У боротьбі з фітофторою важлива не лише хімія, а й уважність та своєчасні дії.
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