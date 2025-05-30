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І шкідників прожене, і рослини підживить: готуємо правильно часниковий настій для города
Городники, окрім магазинних засобів, під час роботи на дачі використовують й інші засоби для підживлення рослин та боротьби зі шкідниками. Наприклад, часник у поєднанні з пермагнанатом калію допомогає боротися з фітофторою на томатах.
Відлякувати шкідників може як часник, висаджений на ділянці, так і часниковий настій. Як пише uapress.kyiv.ua, є кілька рецептів, призначених для різних задач.
Так, для приготування настою для боротьбі зі шкидниками, що живуть в грунті, три зубчики часнику подрібнюють та заливають водою. Перед застосуванням засіб трохи підігтівають.
А якщо головку часнику залити літром води та настоювати тиждень, то засіб підійде для обробки культур. 3−4 ложки настою розводять у відрі води та обприскують рослини.
До речі, схожий за приготуванням настій може й покращити структуру грунту. Для нього 500 мл води змішують з головкою подрібненого часнику та настоюють тиждень. А потім ложку концентрату розводять у двох літрах води. Також таким часниковим настоям можна поливати рослини — під корінь або по листкам.
Варто зазначити, що настій на лушпинні часнику та цибулі використовують для боротьби з попелицями, мідяницею та плодовими кліщами.
Фото Pixabay52
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