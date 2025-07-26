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Дуже смачне домашнє горіхове печиво: рецепт здивує вас простотою
Домашнє печиво оспіване навіть у творах літератури. Наприклад, Марсель Пруст так описав аромат печива «Мадлен», що воно стало метафорою смаку та аромату дитинства.
А яке ваше улюблене печиво? Можливо, воно також асоціюється із щастям дитинства? Хто його готував: бабуся, мати, тітка, старша сестра? Чи пам'ятаєте ви його аромат та смак, а також форму?
Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні, поділилася з читачами «ФАКТІВ» секретами приготування ласощів. Готуйте із задоволенням! Тоді страви вийдуть особливими. Горіхове печиво за її рецептом готується просто та швидко. Насолоджуйтесь ним з чаєм або кавою. Подавайте красиво!
Горіхове печиво до чаю чи кави
- 200 г горіхів (наприклад, мигдалю)
- Дрібка солі
- 1 яйце
- 30 г коричневого цукру
Горіхи подрібнити у блендері, додати щіпку солі, коричневий цукор, яйце. Замісити тісто. Сформувати печиво.
Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 11−12 хвилин.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт швидкого екзотичного коктейлю, який освіжає та допомагає скинути вагу.
Фото з альбому Елли Іванової191
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