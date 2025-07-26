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Дуже смачне домашнє горіхове печиво: рецепт здивує вас простотою

22:00 26 липня 2025
домашнє горіхове печиво

Домашнє печиво оспіване навіть у творах літератури. Наприклад, Марсель Пруст так описав аромат печива «Мадлен», що воно стало метафорою смаку та аромату дитинства.

А яке ваше улюблене печиво? Можливо, воно також асоціюється із щастям дитинства? Хто його готував: бабуся, мати, тітка, старша сестра? Чи пам'ятаєте ви його аромат та смак, а також форму?

Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні, поділилася з читачами «ФАКТІВ» секретами приготування ласощів. Готуйте із задоволенням! Тоді страви вийдуть особливими. Горіхове печиво за її рецептом готується просто та швидко. Насолоджуйтесь ним з чаєм або кавою. Подавайте красиво!

Горіхове печиво до чаю чи кави

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  • 200 г горіхів (наприклад, мигдалю)
  • Дрібка солі
  • 1 яйце
  • 30 г коричневого цукру

Горіхи подрібнити у блендері, додати щіпку солі, коричневий цукор, яйце. Замісити тісто. Сформувати печиво.

Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 11−12 хвилин.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт швидкого екзотичного коктейлю, який освіжає та допомагає скинути вагу.

Фото з альбому Елли Іванової

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