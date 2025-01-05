ТЦКашники ноги не ламали: майор Істомін про напад на групу оповіщення в Полтаві

Полтавський обласний ТЦК та СП подав звернення до СБУ, Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони щодо нападу на військового та щодо поширення неправдивої інформації, яка перешкоджає законній діяльності ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Напад на групу оповіщення стався 2 січня о 7:30 на вулиці Гожулівській у Полтаві. На жаль, такі випадки непоодинокі.

— Військовослужбовці ТЦК підійшли до чоловіка призовного віку, щоб перевірити його військово-облікові документи, — розповів деталі конфліктної ситуації під час брифінгу начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін (раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» він виклав свою думку щодо проблем мобілізації в Україні). — Представилися, показали свої документи. А той, відступивши пару кроків назад, раптом ударив одного з військовослужбовців в обличчя й повалив на землю. Двоє інших напарників потерпілого відтягнули від нього правопорушника й тримали його, оскільки той поводився дуже агресивно.

Старший групи оповіщення викликав на місце події слідчо-оперативну групу, повідомивши, що його побратим зазнав травмувань від перехожого. До поліції зателефонував також і цивільний чоловік, сповістивши, що військовослужбовці ТЦК при спробі затримання зламали йому ногу.

РЕКЛАМА

Стоп-кадри з відео сутички між цивільним і військовослужбовцями ТЦК та СП

Тим часом біля учасників сутички почали збиратися перехожі. Побачивши, що чоловік у цивільному одязі лежить на газоні, а військовослужбовці тримають його за ноги, люди почали у грубій формі висловлювати своє невдоволення діями працівників ТЦК та поліції, яка швидко прибула, безпідставно їх ображати. А нападник підливав масла в огонь, розповідаючи присутнім, що він нікого не бив, тоді як військові зламали йому ногу.

РЕКЛАМА

Місце інциденту

При виїзді на місце події оперативники з’ясували, що учасники інциденту — місцевий 33-річний мешканець, який не перебуває на військовому обліку, і 42-річний військовослужбовець ТЦК та СП.

РЕКЛАМА

Карета екстреної медичної допомоги доставила обох потерпілих до 1-ї міської клінічної лікарні.

У військовослужбовця ТЦК медики діагностували забій м'яких тканин обличчя та гомілки. У цивільного також виявили гематоми на голові й нозі. Перелом не підтвердився.

«За цим фактом підрозділом дізнання, за процесуального керівництва прокуратури, відкриті два кримінальні провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Поліція встановлює обставини події», — повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

А за деякий час у соціальних мережах з’явилося емоційне відео, зняте однією зі свідків, уже після «гарячої фази» конфлікту. Жінка, що була кадром, лаялася матом. З її вуст звучали образливі слова на адресу ТЦКашників та поліціянтів, котрі, на її думку, ганьблять форму й не хочуть воювати. За деякими даними, вона втратила на війні чоловіка.

— Мені відомо, що через годину нападник вийшов з лікарні без милиць і взагалі без видимих ознак травми ноги, — зазначив майор Істомін. — Перелом ноги — це тілесне ушкодження середньої тяжкості, а кримінальне провадження відкрите за статтею «легкі тілесні ушкодження». Тобто інформація, що розповсюджується у соцмережах, є брехнею.

Речник ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів деталі конфліктної ситуації

На жаль, факти образ військових у воюючій країні фіксуються ледь не щодня. Населення принижує військовослужбовців, які їх захищають, вигадує всілякі фейки, допомагаючи цим ворожій пропаганді.

Речник обласного ТЦК та СП зауважив, що потерпілий військовослужбовець був мобілізований у листопаді 2022 року, виконував бойові завдання в районі Білогорівки на Донеччині. Після чотирьох контузій отримав висновок ВЛК про обмежену придатність і в кінці 2023 року був переведений до ТЦК для подальшого проходження служби.

Старший групи оповіщення — офіцер, який добровільно став на захист України з першого дня повномасштабної війни, воював під Авдіївкою й на інших гарячих напрямках. Після поранення також був визнаний ВЛК обмежено придатним і переведений для продовження служби в ТЦК.

Має бойовий досвід і їхній напарник. Він потрапив на фронт за мобілізацією, воював з липня 2023 року. Після поранення у березні минулого року отримав висновок ВЛК про придатність до служби лише в тилових частинах.

Водночас майор Істомін порадив громадянам фіксувати можливі факти неправомірних дій військових, але не викладати їх у соцмережах, а надсилати до правоохоронних органів для реагування.

Про інцидент, що стався 2 січня, повідомлено військову службу правопорядку та розпочато службову перевірку з метою з’ясування всіх обставин подій.

До речі, відео сутички між згаданими учасниками наразі недоступне. Вочевидь, авторка його видалила.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Дніпропетровщині чоловік ножем поранив співробітника ТЦК, а на Львівщині у будівлю ТЦК кинули гранату.

225

Читайте нас у Facebook