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Ніколи не втрачав віри: на Покровському напрямку загинув воїн з Полтавщини
У Лохвиці в останню дорогу провели бійця Віталія Перетятька. Кулеметник єгерського відділення загинув 8 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання. Сталося це поблизу населеного пункту Миколаївка Донецької області. Але тільки тепер тіло вдалося повернути додому. Бійцю навіки 46 років, повідомляє Лохвицька міська рада:
«Віталій після школи вступив на заочне відділення Лохвицької філії Полтавського технікуму харчових технологій. Під час навчання був призваний на строкову військову службу. Після її проходження повернувся до технікуму й завершив навчання у 2000 році. Довгий час працював у сфері охорони в компанії у місті Полтава. Згодом повернувся до рідної Лохвиці, де продовжив працювати за фахом, зарекомендувавши себе як відповідальний, надійний та сумлінний працівник».
24 травня 2024 року Віталій ухвалив свідоме та сміливе рішення стати на захист Батьківщини. Його життєвий та бойовий шлях, хоч і був недовгим у ЗСУ, залишив по собі глибокий слід — приклад мужності, чесності й безмежної любові до України.
«Віталія пам’ятають усміхненим, світлим, щирим. Він був людиною, яка цінувала рідних, підтримувала друзів, ніколи не втрачала віри й надії. Його відповідальність, доброта й відданість викликали повагу у всіх, хто мав честь працювати чи служити з ним поруч», — зазначили у міськраді.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Сумщині загинув батько двох синів з Кіровоградщини.
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