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Кабачковий млинець з фореллю: ідеальний варіант для сніданку
Сезон кабачків дуже довгий — і саме зараз вони найсмачніші та найароматніші. Ви можете приготувати кабачковий млинець як основу, а далі фантазувати. Фудблогерка Світлана Климовська пропонує доповнити такий млинець слабокопченою фореллю, бо вона має легкий аромат диму і чудово підходить до молодих кабачків. Також можна використати панчету, бекон або декілька шматочків прошуто.
Складники:
- 1 маленький кабачок
- Зелена цибуля та кріп
- 1 ст. л. борошна
- Яйце
- Сіль, перець за смаком
- Оливкова олія для смаження
- 50 г міксу салату
- 3 тоненькі смужки слабокопченої форелі
- Яйце пашот
Спосіб приготування:
Спочатку приготувати кабачковий млинець. Натерти кабачок, відтиснути всю зайву рідину та перекласти в миску.
Додати яйце, дрібно нарізану зелену цибулю та два стебла кропу. Приправити та додати борошно. Все гарно розмішати.
Смажити млинець на оливковій олії з обох боків. Викласти на тарілку для подачі. Зверху свіжий мікс салату, шматочки форелі та яйце пашот.
Нагадаємо рецепт яєць «Пармантьє». Це просто, ситно та по-французьки вишукано.99
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