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Кабачковий млинець з фореллю: ідеальний варіант для сніданку

20:08 29 липня 2025
Кабачковий млинець з фореллю

Сезон кабачків дуже довгий — і саме зараз вони найсмачніші та найароматніші. Ви можете приготувати кабачковий млинець як основу, а далі фантазувати. Фудблогерка Світлана Климовська пропонує доповнити такий млинець слабокопченою фореллю, бо вона має легкий аромат диму і чудово підходить до молодих кабачків. Також можна використати панчету, бекон або декілька шматочків прошуто.

Складники:

  • 1 маленький кабачок
  • Зелена цибуля та кріп
  • 1 ст. л. борошна
  • Яйце
  • Сіль, перець за смаком
  • Оливкова олія для смаження
  • 50 г міксу салату
  • 3 тоненькі смужки слабокопченої форелі
  • Яйце пашот

Спосіб приготування:

Спочатку приготувати кабачковий млинець. Натерти кабачок, відтиснути всю зайву рідину та перекласти в миску.

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Додати яйце, дрібно нарізану зелену цибулю та два стебла кропу. Приправити та додати борошно. Все гарно розмішати.

Смажити млинець на оливковій олії з обох боків. Викласти на тарілку для подачі. Зверху свіжий мікс салату, шматочки форелі та яйце пашот.

Нагадаємо рецепт яєць «Пармантьє». Це просто, ситно та по-французьки вишукано.

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