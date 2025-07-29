Кабачковий млинець з фореллю: ідеальний варіант для сніданку

Сезон кабачків дуже довгий — і саме зараз вони найсмачніші та найароматніші. Ви можете приготувати кабачковий млинець як основу, а далі фантазувати. Фудблогерка Світлана Климовська пропонує доповнити такий млинець слабокопченою фореллю, бо вона має легкий аромат диму і чудово підходить до молодих кабачків. Також можна використати панчету, бекон або декілька шматочків прошуто.

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Складники: 1 маленький кабачок

Зелена цибуля та кріп

1 ст. л. борошна

Яйце

Сіль, перець за смаком

Оливкова олія для смаження

50 г міксу салату

3 тоненькі смужки слабокопченої форелі

Яйце пашот

Спосіб приготування:

Спочатку приготувати кабачковий млинець. Натерти кабачок, відтиснути всю зайву рідину та перекласти в миску.

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Додати яйце, дрібно нарізану зелену цибулю та два стебла кропу. Приправити та додати борошно. Все гарно розмішати.

Смажити млинець на оливковій олії з обох боків. Викласти на тарілку для подачі. Зверху свіжий мікс салату, шматочки форелі та яйце пашот.

Нагадаємо рецепт яєць «Пармантьє». Це просто, ситно та по-французьки вишукано.

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