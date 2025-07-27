Страва всього з двох інгредієнтів: дуже смачно, швидко та бюджетно

Сезон цукіні у розпалі. Цей овоч коштує недорого, а які чудові страви можна з нього приготувати. Треба виявити фантазію.

Цукіні — це власне різновид кабачка. Цукіні чудово поєднуються з сиром. Доповнюйте літні страви свіжою зеленню, яка містить багато вітамінів. Хоча вона продається цілий рік, літня зелень особлива і за смаком, і ароматом. Можливо, ви й самі це помітили.

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Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, яку варто приготувати. Її можна використовувати як закуску чи доповнення до бутербродів. Готуйте домашні страви із задоволенням та натхненням. Вони корисні та смачні.

Закуска із цукіні РЕКЛАМА 1 молоденький цукіні

Перець

200 г сиру

Сир натерти на тертку, викласти тонкі слайси цукіні. Якщо сир солоний, сіль додавати не потрібно. А ось трохи поперчити, напевно, не буде зайвим.

Запікаємо при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин.

І смачного вам та вашим близьким!

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Спробуйте також приготувати незвичайну огіркову ікру, яка може бути як гарніром, так і намазкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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