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Страва всього з двох інгредієнтів: дуже смачно, швидко та бюджетно
Сезон цукіні у розпалі. Цей овоч коштує недорого, а які чудові страви можна з нього приготувати. Треба виявити фантазію.
Цукіні — це власне різновид кабачка. Цукіні чудово поєднуються з сиром. Доповнюйте літні страви свіжою зеленню, яка містить багато вітамінів. Хоча вона продається цілий рік, літня зелень особлива і за смаком, і ароматом. Можливо, ви й самі це помітили.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, яку варто приготувати. Її можна використовувати як закуску чи доповнення до бутербродів. Готуйте домашні страви із задоволенням та натхненням. Вони корисні та смачні.
Закуска із цукіні
- 1 молоденький цукіні
- Перець
- 200 г сиру
Сир натерти на тертку, викласти тонкі слайси цукіні. Якщо сир солоний, сіль додавати не потрібно. А ось трохи поперчити, напевно, не буде зайвим.
Запікаємо при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин.
І смачного вам та вашим близьким!
Спробуйте також приготувати незвичайну огіркову ікру, яка може бути як гарніром, так і намазкою.
Фото з альбому Елли Іванової219
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