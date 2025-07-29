Я не втік: Олег Винник зізнався, що не має паспорту громадянина України

Популярний український співак Олег Винник, який 14 лютого провів свій перший концерт під час війни у Празі, де співав російськомовні пісні, назвав своєю домівкою Німеччину і заявив, що у нього немає внутрішнього українського паспорта. Про це він розповів у відео, яке опублікував у своєму телеграм-каналі.

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«Міф про те, що я втік… Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут, у Німеччині. Колись виїхав за контрактом працювати, так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім’я. І, до речі, багато українців так робили. Хтось через кохання виїжджав, хтось через навчання, хтось через роботу. Але це не робить їх меншою мірою українцями, як і мене. Повертаюся постійно до своєї Батьківщини, до своїх людей із концертами, з гастролями. І так само я повернувся сюди, додому, до Німеччини на початку війни», — заявив він.

Нагадаємо, з України до Німеччини Олег Винник виїхав на початку повномасштабного вторгнення. Співак не з'являвся на публіці і не вів активно соціальні мережі. У серпні 2024 року артист з'явився з новою піснею «Мої люди» і заявив, що починає все з «чистого аркуша». Втім, повернення артиста не викликало захоплення у публіки, яка вважає, що співак втік від війни у безпечну Німеччину, і тепер, коли стали закінчуватися гроші, хоче повернутися до глядачів, які поки ще пам'ятають його.

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