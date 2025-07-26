Рецепт перевірений роками: як смачно приготувати городину на зиму

Кулинарка Лілія Цвіт, яка поділилася рецептом смачної закуски з кабачків, має групу своїх прихильників, які теж у соцмережах публікують свої рецепти та дають поради з кулінарії.

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Так в групі «Пляцки Рецепти від Лілії Цвіт» з'явився рецепт овочевого асорті, який сподобається тим, хто любить цвітну капусту, перець та іншу городину.

Овочі для цього рецепту можуть бути різні — на смак кожної господині.

Рецепт маринаду:

3 л. води,

8 ст. лож. цукру,

4 ст. лож. солі,

200 гр оцту.

Лавровий листок, перець горошок, духмяний перець.

Маринаду хватає на 6 -7 літрових банок.

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Приготування:

На дно банки покласти: кріп, петрушку, пучок тертої моркви, половинку цибулі порізаної півкільцями, половинку перцю порізаного соломкою.

Докласти до половини банки огірками, а тоді до повної банки — сиру цвітну капусту.

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Підготовлені банки залити маринадом (можна, як холодним так і гарячим).

Стерилізувати 1л банку — 10 — 15 хвилин.

Любителям городини також варто звернути увагу на рецепт закуски з кабачків та болгарського перцю.

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