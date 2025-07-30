Окупанти вдарили по навчальному підрозділу ЗСУ: є вбиті та поранені

У вівторок, 29 липня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Троє військових загинули, ще 18 отримали поранення.

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«Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Куди був удар не повідомляється, але в другій половині дня 29 липня повыдомлялося про балістику по Чернігівщині. Тоді у соцмережах з'явилися повідомлення, що влучили по навчальному центру ЗСУ.

Також у Сухопутних військах додали, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію та призначено службове розслідування. Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку ЗСУ.

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«У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності», — повідомили військові.

Як повідомлялось, російські окупанти неодноразово атакували полігони або навчальні центри ЗСУ в Україні. Були жертви та поранені серед військових.

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