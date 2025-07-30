Цифрові дані замість штампу у паспорті: в ЄС назвали дату впровадження нової системи контролю на кордоні

В ЄС визначилися із датою початку впровадження нової системи в'їзду-виїзду для громадян третіх держав (EES) — 12 жовтня 2025 року.

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В Єврокомісії пояснюють, що ця система «цифровим способом реєструватиме в'їзд та виїзд громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують до 29 європейських країн, включаючи країни Шенгенської зони, для короткострокового перебування». Так, система збиратиме біометричні дані (відбитки пальців, зображення обличчя) та іншу інформацію стоствно поїздки. Вона поступово замінить систему штампування паспортів, яка діє нині.

Завдяки EES сподіваються швидко виявляти порушників режиму в'їзду до ЄС, випадки шахрайства з документами тощо. Одна з головних цілей впровадження системи — запобігання нелегальній міграції.

«З 12 жовтня держави-члени почнуть поступово впроваджувати EES протягом шести місяців. Прикордонні органи поступово реєструватимуть дані громадян третіх країн, які перетинають кордони. Після закінчення цього періоду EES буде повністю розгорнута на всіх пунктах пропуску через кордон», — зазначили в Єврокомісії та пояснили, що система EES — частина пакету Євросоюзу «Розумні кордони», який також включає Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS), а також розширене й більш гармонізоване використання систем автоматизованого прикордонного контролю (ABC), що використовуються державами-членами.

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Варто зазначити, що система ETIAS, яку планують впровадити згодом, фактично виконуватиме роль дозвола на поїздку для громадян країн, які мають безвізовий режим із ЄС, в тому числі й України. Очікується, що такий дозвіл надаватиметься на кілька років, а не на кожну поїздку окремо. Для отримання електронного листа-підтвердження потрібно будет заповнити онлайн-анкету та сплатити збір (раніше називалася сума у 7 євро).

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія пропонувала інтегрувати Україну до роумінгової зони Євросоюзу. Очікується, що це відбудеться вже з січня 2026 року.

Фото — Pixabay

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