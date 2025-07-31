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П’ять годин провів під завалами: на місці ракетного удару в Києві врятували чоловіка (фото)
В Києві збільшилася кількість жертв та потерпілих під час ракетно-дронової атаки російських загарбників 31 липня. Рятувальні роботи тривають.
За інформацією керівника КМВА Тимура Ткаченка, наразі відомо вже про сімох загиблих та 82 потерпілих, з яких 44 перебувають у лікарнях.
«Хлопчик 6 років помер у кареті „швидкої“, не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні», — зазначив він.
А мер столиці Віталій Кличко повідомив, що це найбільша кількість дітей, які отримали поранення за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни.
Тим часом в ДСНС повідомили, що з-під завалів житлового будинку врятували чоловіка.
«Понад три години рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт. Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Важливо було не втратити жодної хвилини. До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку», — розповіли в надзвичайній службі.
В МВС уточнили, що постраждалий провів під завалами п'ять годин, а рятувальникам знадобилося три години, щоб дістатися до нього. Протягом цього часу співробітники ДСНС розбирали завали, спілкувалися з ним та передавали воду.
Загалом в столиці зафіксовано пошкодження понад сотні обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет…
Цієї ночі основним напрямком атаки російських загарбників була столиця України. Росіяни атакували кілька регіонів трьома сотнями дронів-камікадзе та застосували вісім ракет «Іскандер-К».
Фото ДСНС318
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