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Ексвласники «Приватбанку» вивели мільярди доларів і мають їх повернути: Високий Суд Лондона ухвалив рішення у справі Коломойського
Ексвласника «Приватбанку» Ігоря Коломойського, який перебуває під арештом вже майже два роки, офіційно визнано винним у виведенні з банківської установи близько 2 мільярдів доларів. Також відповідальний за це й інший власник банку Геннадій Боголюбов.
Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на реліз Високого суду Лондона, який є у видання. Зокрема суд визнав, що колишні співвласники «Приватбанку» незаконно привласнили близько 2 мільярдів доларів США з банку за допомогою складної схеми перекредитування.
Так, частину коштів банку згідно з даними суду, було виведено з нього у 2013−2014 роках на підставні фірми, які належали Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову — йдеться про близько 1,9 млрд дол. Водночас у самому «Приватбанку» стверджують, що на момент його націоналізації у 2016-му році у банку не вистачало близько 5,5 млрд дол., на які його недокапіталізовано.
«Повну суму зобов'язань колишніх власників перед Банком ще належить визначити, але через те, що суд задовольнив вимоги Банку в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов'язані виплатити понад 1,7 млрд доларів навіть без урахування відсотків за більш ніж десятирічний період. Повну суму, що підлягає виплаті Банку, включаючи відсотки та юридичні витрати, буде визначено на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, вона загалом значно перевищить 2 млрд доларів», — наголосили у прес-службі «Приватбанку», повідомляючи про перемогу у Високому суді Лондона.
Зауважимо, що позов проти колишніх власників націоналізованого у 2016 році «Приватбанку» фінустанова подала у грудні 2017 року, і Високому суду Лондона знадобилося на ухвалення рішення майже 8 років.
Тим часом російські пропагандисти запустили черговий фейк, що «Приватбанк» нібито блокує картки українців і вимагає від них з'явитися до ТЦК.147
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