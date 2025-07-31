Справа про замах на Макарова: поліція дійшла несподіваних висновків

Поліція, що розслідувала замах на виконавчого продюсера «Суспільного Мовлення» Юрія Макарова, прийшла до несподіваних висновків.

Так, згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому. Також відомі результати судово-психіатричної експертизи.

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«Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього та наніс удар ножем, унаслідок чого 69-річний журналіст отримав ножове поранення в область ребра та поранення руки. Потерпілого госпіталізували, а поліцейські негайно провели комплекс розшукових заходів та слідчих дій. За вказаним фактом слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліцейські ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент: у момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд із заявником не було», — йдеться у повідомленні поліції Києва.

Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину — ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу.

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«За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно. Також потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Потерпілий визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження після з’ясування усіх обставин закрито», — йдеться у повідомленні поліції.

«Суспільне Мовлення» у своїй заяві подякувало Національній поліції України за професійність та ретельну роботу у встановленні всіх деталей у цій справі.

«Ми просимо підтримки для Юрія Макарова — талановитого журналіста й автора проєктів, чиї роботи дивляться і будуть дивитися покоління українців. На його фізичний і психологічний стан вплинула війна та її наслідки. Юрій пройшов лікування, залишається на зв’язку з близькими людьми, друзями й колегами», — йдеться в заяві.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно російський агент застрелив у Харкові українського військового та планував убивство голови обласної військової адміністрації.

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