Що відбувається у Часовому Яру: експерт розповів про ситуацію в місті та чому окупанти збрехали, що взяли його

Напередодні російські окупанти запустили фейк про нібито взяття міста Часів Яр у Донецькій області, що було спростовано в Оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця». Ситуація у місті залишається складною, але говорити про захоплення міста явно зарано.

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Таку думку висловив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, фейк окупантів пояснюється певним провалом на цьому напрямку.

Так, тут росіяни задіяли сили і засоби зі складу 3-ї загальновійськової армії (ОВА), а саме 4-ї, 85-ї, 88-ї ОМСБр, та 3-го армійського корпусу (АК), а саме 6-ї МСД і 72-ї ОМСБр, та 98-ї повітряно-десантної дивізії (ПДД), а саме 217, 299 і 331-го її полків. А самі штурми здійснюються приблизно 20 підрозділами десантно-штурмових частин.

Але незважаючи на залучення таких сил, окупанти повністю контролюють лише північну та східну частини міста — райони Новопівнічний, Десята, Північний, Жовтневий, Часівоярський комбінат, цех 3, 4, 5, залізничну станцію.

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«Активні зіткнення ведуться в районах Західного селища, у спробі виходу на південний берег Дніпровського озера та на Миколаївку, Шевченка та Цех № 2. Попередньо, над Копальнею блок № 9 контроль втрачено, РОВ намагаються закріпитися у майстернях Часівоярського комбінату цеху № 2. Незрозуміла ситуація з майстернею Цеху № 1 та пляжем, але вулиця Дніпровська повністю під фізичним контролем РОВ, до ставка хлібзаводу», — повідомляє Олександр Коваленко, додаючи, що найскладнішу частину міста, точніше те, що від нього залишилося за 2 роки активних бойових дій, окупанти вже зайняли та намагаються взяти західну його частину.

Експерт вважає, що мо рф озвучило взяття Часового Яру «в кредит», бо на тлі терору Києва потрібна імітація гучних успіхів на фронті, яких не було вже дуже давно. А Часів Яр — це справжня кістка в горлянці для зс рф. Наступним кроком стане зростання штурмів західної частини міста вже найближчим часом.

«З іншого боку, нагадаю, що Торецьк було оголошено взятим під контроль окупантів у січні 2025. А у нас за вікном 31 липня вже, і Торецька агломерація продовжує стримувати ворога у своїх межах. Часів Яр тримав оборону понад два роки, більшість з яких — це міські бої. Це вже абсолютний рекорд за часом утримання міста в активній фазі міських боїв, і його оборона продовжується у найскладніших умовах», — резюмує Олександр Коваленко.

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Тим часом російські окупанти готуються завдати удару потужною зброєю невибіркової дії на Покровському напрямку.

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