41.37 / 41.91 47.58 / 48.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Був відзначений подяками та медалями: воїн з Київщини не пережив важкого поранення

20:34 2 серпня 2025
Олександр Сивий

В той час як Київщина потерпає від масованих ракетно-дронових ударів ворога, у Бориспільській громаді в останню дорогу провели воїна Олександра Сивого. Йому навіки 39 років. Добрий, чуйний, турботливий, товариський, працьовитий Олександр не мав багато друзів, тож цінував вірність та підтримку тих, хто завжди був поряд. У вільний від роботи час захоплювався технікою: вміло ремонтував автомобілі та мотоцикли, мав хист до будівельної справи. Постійно вдосконалював свої навички, вивчав новітні технології, повідомляє Бориспільська міська рада.

«Коли у лютому 2023 року надійшла повістка, Олександр пішов до військкомату і став на захист України. Виконував бойові завдання на Донецькому та Харківському напрямках. За сумлінне виконання військового обов’язку, високі показники в бойовій і професійній підготовці був відзначений подяками та медалями», — йдеться у повідомленні.

Під час виконання бойового завдання у травні 2025 року солдат Олександр Сивий отримав важке поранення, і відтоді розпочалась його боротьба за життя. Довга та важка, тривалістю 2 місяці… Та, на жаль, дива не сталося… 28 липня 2025 року серце захисника перестало битися…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донеччині поліг захисник із Закарпаття Віктор Білак.

РЕКЛАМА

97

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Ісаєнко

«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни

Східний гороскоп на тиждень 4-10 серпня. Фото Pixabay

Щурам важливо уникати суперечок, а Кроликам — не боятися виявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 4 — 10 серпня

Гороскоп на 3 серпня. Фото Pixabay

Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня

Рашисти вдарили ракетами Х-22 по Миколаєву. Фото ДСНС

Російські терористи били по Україні дронами та ракетами: де вночі лунали вибухи та вирували пожежі (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів