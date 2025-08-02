Був відзначений подяками та медалями: воїн з Київщини не пережив важкого поранення

В той час як Київщина потерпає від масованих ракетно-дронових ударів ворога, у Бориспільській громаді в останню дорогу провели воїна Олександра Сивого. Йому навіки 39 років. Добрий, чуйний, турботливий, товариський, працьовитий Олександр не мав багато друзів, тож цінував вірність та підтримку тих, хто завжди був поряд. У вільний від роботи час захоплювався технікою: вміло ремонтував автомобілі та мотоцикли, мав хист до будівельної справи. Постійно вдосконалював свої навички, вивчав новітні технології, повідомляє Бориспільська міська рада.

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«Коли у лютому 2023 року надійшла повістка, Олександр пішов до військкомату і став на захист України. Виконував бойові завдання на Донецькому та Харківському напрямках. За сумлінне виконання військового обов’язку, високі показники в бойовій і професійній підготовці був відзначений подяками та медалями», — йдеться у повідомленні.

Під час виконання бойового завдання у травні 2025 року солдат Олександр Сивий отримав важке поранення, і відтоді розпочалась його боротьба за життя. Довга та важка, тривалістю 2 місяці… Та, на жаль, дива не сталося… 28 липня 2025 року серце захисника перестало битися…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донеччині поліг захисник із Закарпаття Віктор Білак.

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