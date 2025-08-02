З цією спецією надовго забудете про міль: все, що потрібно зробити, покласти кілька листків

Міль — це ті непрохані мешканці, які можуть зробити життя нестерпним для кожного члена сім'ї. Як тільки вона з'являється у ваших кухонних шафках, від неї важко позбутися. На щастя, є домашні засоби, які можуть допомогти — і без хімікатів. Одним з них є лавровий лист, запах якого ці комахи просто не переносять, пише видання Beszamel.

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Коли шкідники відчувають аромат лаврового листя, вони просто уникають цієї ділянки. Ось чому цей метод може бути ефективним, особливо як допомога для запобігання зараженню або на його ранніх стадіях. Щоб досягти справжнього репелентного ефекту, лаврове листя потрібно розміщувати у більшій кількості та в стратегічних місцях.

Наприклад, 3−4 листки на полицю або відділення шафи, бажано поруч (або всередині) упаковок з крупою, борошном, рисом або сухофруктами. Також варто кинути кілька листків у шухляди зі спеціями та навколо банок із сухими продуктами.

Листя має бути сухим, свіжим і злегка подрібненим, що ще більше вивільнить їхній аромат. Його слід замінювати кожні 2−3 тижні, оскільки з часом воно втрачає свою інтенсивність.

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На жаль, одного лише лаврового листа недостатньо, якщо моль вже оселилася. Цей метод призначений для відлякування, а не для знищення, тому, якщо на вашій кухні вже видно личинки або павутиння, потрібно вжити комплексних заходів.

Викиньте всі сухі продукти, які можуть бути заражені. Ретельно очистьте шафи, бажано розчином оцту та води або мила. Висушіть шафи зсередини й лише потім розкладіть лавровий лист.

Також варто розглянути вакуумні контейнери або скляні банки з герметичною кришкою, які захистять продукти від подальшого вторгнення. Добре підібрані профілактичні заходи можуть зробити більше, ніж наступні «рятівні» заходи.

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