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Ніколи не викидайте лавровий лист: він справжній «санітар» для вашого будинку
Лавровий лист — це не просто король бульйонів! Цей непомітний листок має більше застосувань, ніж більшість аптечних мийних засобів. Він поглинає вологу, відлякує комах, пахне краще, ніж магазинні освіжувачі повітря і, найголовніше, — ви можете використовувати його для створення дешевого, натурального спрею для очищення майже всього, пише видання Kobieta.
Не потрібно бути хіміком, щоб створити домашній спрей з лаврового листя. Ось рецепт, який змінить ваш підхід до прибирання. Вам знадобиться: 5−6 лаврових листків, подрібнених, наприклад, у ступці, 1 склянка гарячої води, 1 столова ложка засобу для миття посуду, сік одного лимона, 1 чайна ложка солі.
Залийте листя гарячою водою та залиште щонайменше на 30 хвилин (або поки не охолоне). Потім процідіть настій, додайте решту інгредієнтів і добре перемішайте. Перелийте у пляшку з розпилювачем.
Брудна кухонна стільниця, плями у ванній кімнаті, неприємний запах зі сміттєвого бака, шафа із затхлим запахом — все це допоможе здолати даний спрей. Якщо маєте у будинку вологість та цвіль, змішайте листя із сіллю — й натуральний поглинач вологи готовий.
Крім того, міль ненавидить лаврове листя. Просто покладіть кілька сушених листків у лляний мішечок і покладіть їх у шафу. Деякі люди навіть кладуть листок у взуття — це допомагає позбутися неприємних запахів.
Додамо, що досвідчені водії завжди тримають лавровий лист у салоні авто, який діє як ефективний натуральний репелент.
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