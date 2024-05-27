Міль в будинку: ці секрети допоможуть вигнати «непрохану» гостю

Маленькі, коричнево-сірі метелики, що літають по будинку, личинки яких харчуються вовняними речами та хутряними виробами — якщо ви спостерігали щось подібне у себе в квартирі і виявили дірки на одязі, швидше за все, в цьому винна міль. Звідки вони беруться і як з ними боротися - розповідає видання Trojmiasto.

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Личинки молі важко помітити, саме тому ми найчастіше дізнаємося про присутність цієї комахи, коли вона вже літає у вигляді дорослої особини у нашому будинку. Якщо ми помічаємо одну особину, це зазвичай означає, що в квартирі їх набагато більше. Ці комахи можуть гніздитися не тільки в шафі, між вовняним і бавовняним одягом, але і в оббивці меблів, а насіннєву міль можна знайти в кухонних шафах та інших темних і теплих місцях на кухні.

У випадку з одежною міллю єдиний спосіб захиститися від неї — це часто провітрювати свій гардероб. Потрібно бути обережним, щоб не дати їм можливості отримати доступ до вовняного одягу, і час від часу мити полиці, де ви зберігаєте речі (наприклад, водою з господарським милом або оцтом).

Час від часу достатньо провітрювати одяг, який лежить у шафі, особливо той, який давно не перекладали і не носили, адже саме там можуть легко розвиватися личинки. Ви також можете повісити в шафі пакетики з лавандою або покласти газету між одягом, оскільки запах друкарської фарби є ефективним відлякувачем для цих комах.

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Крім того, ви також можете використовувати різні пакетики з висушеними травами або чагарниками, які призначені для відлякування молі (але пам'ятайте, що це спосіб захисту від появи молі, тому, якщо вона вже оселилася у вашому домі, його ефективність обмежена).

Найкраще від молі допомагають лаванда і полин. Лаванду можна висушити або навіть покласти свіжою в шафу, оскільки запах лаванди нестерпний для молі. З іншого боку, ялинковий кущ також відлякує комах. Тому варто посадити його в горщик і поставити на балконі або, наприклад, на підвіконні в квартирі.

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