41.37 / 41.91 47.58 / 48.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Улюблені ласощі королів: хто раз спробував, той оцінить

22:01 2 серпня 2025
Маринований фенхель

Фенхель, відомий як смаковими, а й оздоровчими властивостями, був улюбленим ласощами англійського короля Едуарда I. Приготувати фенхель можна різними способами. Наприклад, замаринувати. Маринади можуть бути різними. Дуже смачно приготувати фенхель у цитрусово-імбірному маринаді. Доповніть скибочкою такого смаколика бутерброд або помістіть у салат, і результат може перевершити ваші очікування.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви.

— Маринований фенхель — чудова закуска, добавка в салати та бутерброди, — каже Елла Іванова. — Хто хоч раз скуштував, той оцінить. Готуйте із натхненням — це важливо!

Маринований з цитрусами та імбиром фенхель

  • 1 фенхель
  • Сіль — на смак
  • Цедра апельсина та невеликий шматочок імбиру
  • 2 столові ложки яблучного оцту
  • Сік апельсину або мандарину

Фенхель натираємо або нарізаємо тонкими скибочками, додаємо сіль, сік та цедру апельсина, шматочок імбиру та яблучний оцет. Перекладаємо в баночку — і нехай маринується до готовності.

РЕКЛАМА

Додайте в салати або гамбургер.

І смачного!

До речі, у багатьох старовинних рецептах, наприклад, солоні огірки по-монастирськи, широко використовувався фенхель. У сучасних він теж застосовується — смачна закуска з кабачків на зиму.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

281

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Ісаєнко

«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни

Східний гороскоп на тиждень 4-10 серпня. Фото Pixabay

Щурам важливо уникати суперечок, а Кроликам — не боятися виявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 4 — 10 серпня

Гороскоп на 3 серпня. Фото Pixabay

Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня

Рашисти вдарили ракетами Х-22 по Миколаєву. Фото ДСНС

Російські терористи били по Україні дронами та ракетами: де вночі лунали вибухи та вирували пожежі (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів