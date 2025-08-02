Улюблені ласощі королів: хто раз спробував, той оцінить

Фенхель, відомий як смаковими, а й оздоровчими властивостями, був улюбленим ласощами англійського короля Едуарда I. Приготувати фенхель можна різними способами. Наприклад, замаринувати. Маринади можуть бути різними. Дуже смачно приготувати фенхель у цитрусово-імбірному маринаді. Доповніть скибочкою такого смаколика бутерброд або помістіть у салат, і результат може перевершити ваші очікування.

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Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви.

— Маринований фенхель — чудова закуска, добавка в салати та бутерброди, — каже Елла Іванова. — Хто хоч раз скуштував, той оцінить. Готуйте із натхненням — це важливо!

Маринований з цитрусами та імбиром фенхель 1 фенхель

Сіль — на смак

Цедра апельсина та невеликий шматочок імбиру

2 столові ложки яблучного оцту

Сік апельсину або мандарину

Фенхель натираємо або нарізаємо тонкими скибочками, додаємо сіль, сік та цедру апельсина, шматочок імбиру та яблучний оцет. Перекладаємо в баночку — і нехай маринується до готовності.

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Додайте в салати або гамбургер.

І смачного!

До речі, у багатьох старовинних рецептах, наприклад, солоні огірки по-монастирськи, широко використовувався фенхель. У сучасних він теж застосовується — смачна закуска з кабачків на зиму.

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Фото з альбому Елли Іванової

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