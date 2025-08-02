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Улюблені ласощі королів: хто раз спробував, той оцінить
Фенхель, відомий як смаковими, а й оздоровчими властивостями, був улюбленим ласощами англійського короля Едуарда I. Приготувати фенхель можна різними способами. Наприклад, замаринувати. Маринади можуть бути різними. Дуже смачно приготувати фенхель у цитрусово-імбірному маринаді. Доповніть скибочкою такого смаколика бутерброд або помістіть у салат, і результат може перевершити ваші очікування.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви.
— Маринований фенхель — чудова закуска, добавка в салати та бутерброди, — каже Елла Іванова. — Хто хоч раз скуштував, той оцінить. Готуйте із натхненням — це важливо!
Маринований з цитрусами та імбиром фенхель
- 1 фенхель
- Сіль — на смак
- Цедра апельсина та невеликий шматочок імбиру
- 2 столові ложки яблучного оцту
- Сік апельсину або мандарину
Фенхель натираємо або нарізаємо тонкими скибочками, додаємо сіль, сік та цедру апельсина, шматочок імбиру та яблучний оцет. Перекладаємо в баночку — і нехай маринується до готовності.
Додайте в салати або гамбургер.
І смачного!
До речі, у багатьох старовинних рецептах, наприклад, солоні огірки по-монастирськи, широко використовувався фенхель. У сучасних він теж застосовується — смачна закуска з кабачків на зиму.
Фото з альбому Елли Іванової281
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