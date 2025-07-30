Солоні огірки по-монастирськи: чудовий старовинний рецепт

Ми звикли купувати продукти в магазинах. Однак багато людей мріють про найпростішу домашню їжу. Наприклад, можна приготувати за старовинним монастирським рецептом солоні огірки, пише Agromedic.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти на літрову банку:

1,5 кг огірків;

2 шт. великих листків хрону;

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2 листки смородини;

2 листки вишні;

1 гілочка естрагону;

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5 зубчиків часнику;

5−6 листків фенхелю;

1 невеликий пучок перцю чилі;

3 столові ложки крупної солі;

1 літр води

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Приготування

Листя хрону надає солінням характерної хрусткості. Але оскільки вся сила листя хрону полягає в стеблах, ми видаляємо листя та нарізаємо стебла на шматочки довжиною приблизно 10 см.

Банки промиваємо окропом. У кожну трилітрову банку поміщаємо 3 стебла хрону, кілька гілочок фенхелю, гілочку естрагону, 2 листки смородини, 2 листки вишні, 3 шматочки перцю чилі та 5 очищених зубчиків часнику. На кожну 3-літрову банку нам знадобиться 3 столові ложки крупної солі.

Спочатку розчиняємо сіль у невеликій кількості гарячої води. Залишаємо охолоджуватися, поки готуємо банки. Наповнюємо банки дуже щільно (але не переповнюючи їх) огірками, стеблами хрону, часником. Між огірками має бути невеликий простір, щоб вони добре просолилися. Нарізаємо часник на шматочки вздовж. Наповнюємо банку огірками приблизно на 3 см нижче горлечка. Викладаємо зверху естрагон, листя фенхелю, перець чилі. Заливаємо холодною некип'яченою водою до половини. Вода має бути чистою та придатною для пиття. Потім залийте охолодженим розсолом. Долийте холодної води до верху. Поставте кожну банку в глибоку миску, щоб розсіл не витікав. Залиште при кімнатній температурі на три дні. Огірки повинні забродити. Не лякайтеся каламутного вигляду розсолу та відповідного запаху — так і має бути. Через 3 дні злийте розсіл у каструлю. Поставте її на плиту та дайте покипіти лише кілька хвилин.

Потім ополоником перелийте гарячий розсіл назад у банки. Розсіл повинен досягати верху банки. Якщо кількості недостатньо, долийте окропу.

Закрийте кришкою та зберігайте в прохолодному місці. Через два дні процес буде повністю завершено. Соління вийдуть суперсмачними, такими ж, як і раніше в бочці.

А кулінарка Яна Пишук запропонувала рецепт малосольних огірків на мінералці. Готуються дуже просто, й такі огірки можна їсти вже наступного дня.

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