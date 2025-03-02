Недооцінений овоч, який творить чудеса з вашим організмом: обов’язково додайте до свого меню

Фенхель — овоч, який радує своїм смаком і винятковими оздоровчими властивостями: від підтримки травлення до підвищення імунітету. Цей скромний продукт може творити чудеса з вашим тілом, пише видання Onet.

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Фенхель — справжня скарбниця цінних поживних речовин. Він багатий клітковиною, яка підтримує здорове травлення та нормальну вагу. Містить вітамін С, який зміцнює імунітет і захищає клітини від окисного стресу. Фенхель також містить калій, важливий для здоров’я серця та регуляції артеріального тиску. Крім того, він містить вітамін А та протизапальні рослинні сполуки, які підтримують здоров’я шкіри та очей. Цей низькокалорійний овоч ідеально вписується в збалансовану дієту, пропонуючи багато переваг і не обтяжуючи організм.

Фенхель також підтримує здоров’я серця — калій, який міститься в ньому, регулює артеріальний тиск і підтримує роботу кровоносної системи. Регулярне вживання фенхелю може допомогти зменшити запалення, полегшити симптоми кашлю, передменструального синдрому та підтримати здоров’я кісток завдяки вмісту кальцію та магнію. Крім того, його ефірні олії мають заспокійливу дію, сприяючи розслабленню та покращенню якості сну.

Фенхель — це універсальний овоч, який покращує смак багатьох страв. Його легкий анісовий аромат ідеально поєднується як із солодкими, так і з солоними стравами. Фенхель можна їсти сирим, як хрустку добавку до салатів, або варити — тушкувати, запікати або смажити на грилі.

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Сирі скибочки фенхелю чудово поєднуються з салатами з цитрусовими, горіхами та руколою, а запечений фенхель чудово підкреслить смак м’ясних та рибних страв. Його також можна додавати в супи, соуси або ризотто, щоб додати стравам тонку солодкість. Навіть його насіння є кулінарним скарбом — вони чудово підходять як спеції для хліба, чаю чи маринаду.

У деяких культурах насіння фенхелю використовують як природний освіжувач подиху після їди — їх жування не тільки освіжає, але й сприяє травленню.

Ефірна олія фенхелю використовується в ароматерапії, щоб допомогти зняти стрес і сприяти розслабленню.

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Раніше повідомлялося, що останні дослідження довели оздоровчі властивості картоплі — за умови її правильного приготування.

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