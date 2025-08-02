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НАБУ та САП розкрили бізнес на дронах: причетні нардеп та нацгвардійці
НАБУ і САП, яким днями Верховна Рада повернула повноваження, раніше «урізані» іншим законом, викрили масштабну корупцію при закупівлі безпілотників та засобів РЕБ.
В Національному антикоррупційному бюро повідомили про викриття причетних до хабарництва, серед яких чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії.
«Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди», — зазначили в НАБУ та додали, що наразі затримано чотирьох осіб, причетних до оборудки.
Жодних імен в антикорупційних інституціях не називають. Тим часом нардеп Олексій Гончаренко пише, що йдеться про народного депутата із фракції «Слуга народу» Олексія Кузнєцова, який «голосував за ліквідацію незалежності антикорупційних органів», а також командира однієї з частин Нацгвардії. А журналіст Віталій Глагола, посилаючись на свої джерела, пише, що серед затриманих — нинішній голова Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай, який раніше працював керівником Луганської ОДА.
На цю подію вже відреагували в МВС. Так, міністр Ігор Клименко заявив, що розпочато службове розслідування, і що командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад.
«Але реакція — ще не все. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю. Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності», — додав міністр.
Раніше повідомлялося, що НАБУ може готувати підозру давньому партнеру Володимира Зеленського, бізнесмену та співвласнику студії «Квартал 95» Тімуру Міндічу.
Фото НАБУ32
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