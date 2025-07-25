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НАБУ могло прослуховувати квартиру бізнесмена, де Зеленський святкував день народження — ЗМІ
Напередодні рішення влади обмежити незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ці відомства, НАБУ і САП, зафіксували розмови давнього партнера Володимира Зеленського, бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тімура Міндіча. Це відбулось під час прослуховування квартири, за адресою якої п’ять років тому президент Володимир Зеленський відзначав день народження.
Про це йдеться в новому розслідуванні «Української правди», яке базується на даних джерел у бізнесових колах та антикорупційних структурах.
Співрозмовники видання зазначають, що НАБУ та САП задокументували Міндіча саме в тій квартирі, де у 2019 році відбувалось святкування дня народження президента Зеленського. За деякими свідченнями, на записах може бути присутній і сам глава держави — хоча правоохоронні органи наразі не коментують зміст розмов або їхній зв'язок із корупційними діями.
«Чи є на записах президент і чи йшлося про корупцію — наразі невідомо», — зазначає «Українська правда».
Цього тижня видання повідомило, що НАБУ і САП готують підозру Міндічу, і саме це, за словами джерела «УП», могло спровокувати активну протидію президента антикорупційним органам, в результаті якої Верховна Рада ухвалила закон за номером 12414, що викликало хвилю протестів в Україні.
«Вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу», — пояснив співрозмовник «УП».
Раніше повідомляли про те, що після гострої реакції суспільства на обмеження незалежності антикорупційних органів Володимир Зеленський вніс в парламент альтернативний законпроект щодо НАБУ. До речі, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що президентський закопроект розглянуть вже 31 липня.
Фото — Pixabay163
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