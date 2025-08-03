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росія втратила п’ять тисяч бійців за одинадцять кілометрів просування: ISW про ситуацію біля Часового Яру
Російські війська оголосили важливе для них місто Часів Яр окупованим. Але Україна це заперечує. Річ у тому, що росія вже давно тримає під своїм контролем принаймні значну частину міста. Однак після захоплення Бахмута кремлівським військам знадобилося 26 місяців, щоб просунутися до західної частини Часового Яру. Це відповідає відстані лише 11 кілометрів, повідомляє аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW).
Згідно зі звітом, війська рф в період з травня 2023 року по березень 2024 року просувалися від Бахмута до меж міста Часів Яр. Після цього кремлю знадобилося ще півтора року, щоб оголосити місто окупованим.
Українське джерело оцінює, що російські військові зазнали майже 5000 втрат під час облоги Часового Яру. Це означає, що бої в регіоні, ймовірно, будуть одними з найдорожчих для російських військових. Відомо, що кремлівські війська втратили близько 20 000 бійців під час облоги Бахмута.
За словами аналітиків, окупанти також можуть атакувати безпосередньо на захід від Часового Яру через поля і невеликі населені пункти в напрямку Олексієво-Дружківки та Дружківки. Мета — перекрити трасу Костянтинівка — Слов’янськ й ускладнити українцям шляхи виходу і лінії зв’язку з Костянтинівки.
«Захоплення Часового Яру відкриє низку важливих з оперативної точки зору шляхів просування для російських військ, хоча вони мали труднощі з перетворенням тактичних перемог на ширші оперативні успіхи», — зазначили в Інституті вивчення війни.
Тим часом стало відомо, що окупанти готуються застосувати потужну зброю на одному з напрямків.123
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