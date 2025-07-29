«Буде чим дихати»: синоптикиня розповіла, коли спаде спека

Другий місяць літа завершується в Україні нестабільною погодою. Так, у середу, 30 липня, атмосферні фронти зумовлять грозові дощі на півночі, крім Сумщини, та в центральних областях.

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У західній частині опадів, крім невеликих локальних, не очікується, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у південній частині, зокрема, в Одеській та Миколаївській областях, дощ з грозою очікується лише найближчої ночі. На сході буде сухо та спекотно — до +30…+35 градусів.

На решті території України після проходження атмосферних фронтів температура повітря знизиться, протягом дня передбачається +21…+26 градусів.

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Через контрасти температури та атмосферного тиску північно-західний вітер буде рвучким.

«У Києві, 30-го липня, буде чим дихати, протягом дня температура повітря знизиться до +21…+23 градусів. Аж не віриться», — пише Діденко.

Завтра у столиці очікується також і дощ з грозою, але ввечері дощ менш ймовірний.

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«У найближчій перспективі спека „присяде“ навіть на півдні та сході України, від теперішніх +35 до більш милосердних +28.+32 градусів. Лише Луганщина втримається у сильно спекотній погоді. Проте літо ще триває, навіть липень на календарі, тому говорити про рішуче вгамування спеки ще не доводиться», — уточнила синоптикиня.

Про те, яка погода буде в Україні на цьому тижні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko/

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