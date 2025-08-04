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Події

У Львові горів готель, є постраждалі (фото, відео)

16:56 4 серпня 2025
У Львові горів готель «Власта», фото ДСНС

У Львові, який нещодавно потерпав від дощів, виникла пожежа в готелі «Власта». Площа займання охопила близько 300 квадратних метрів на 9 поверсі, повідомили у міській раді.

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Повідомляється, що на момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. До лікарень доправили 6 людей.

Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група. Пожежу практично ліквідовано. Причини та обставини займання встановлюють правоохоронці.

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За даними ДСНС, гасіння вогню, пошук його осередку та евакуацію людей з будівлі ускладнювало сильне задимлення приміщень.

До гасіння пожежі долучилися 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки ДСНС.

Раніше у Києві біля станції метро стався вибух й пожежа.

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