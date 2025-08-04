Справа про відкати на дронах: нардепа Кузнєцова відправили під варту під заставу

Народного депутата Олексія Кузнєцова, якого підозрюють у корупції під час закупівлі радіолокаційних систем, відправити під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі вісім мільйонів гривень.

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Рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), повідомляє «Суспільне».

Відомо, що прокурор у справі просив арешт із заставою у 30 мільйонів гривень.

За даними слідства, під час укладання держконтрактів на постачання техніки частину коштів (до 30%) повертали посадовцям у вигляді хабарів. Затримані четверо людей.

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Причетними до хабарництва були чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо, що НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Детективи затримали чинного нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова та колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

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