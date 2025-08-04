Відкат за дрони: НАБУ і САП оголосили підозру фігурантам корупційної схеми із закупівлі дронів та РЕБ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яким Верховна Рада під тиском суспільства повернула повноваження, повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, викритої напередодні за масштабною корупційною схемою під час закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби для потреб української армії. Про це йдеться в дописі НАБУ.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», серед підозрюваних — колишній голова Луганської ОДА, чинний народний депутат, начальник міської військової адміністрації, командир військової частини Нацгвардії, а також бенефіціар і директорка підприємства-виробника БПЛА. Їм інкримінують розтрату державних коштів, отримання неправомірної вигоди та перешкоджання діяльності Збройних сил України.

За даними слідства, протягом 2024−2025 років група осіб системно заволодівала бюджетними коштами органів місцевого самоврядування, які були спрямовані на забезпечення оборонних потреб.

За інформацією НАБУ, у випадку із системами РЕБ фігуранти отримали до 30% від вартості контракту у вигляді «відкату». Закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн також мала завищену вартість — близько $ 80 тис. США, що дозволило посадовцям привласнити частину суми.

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Крім цього, бенефіціар та директорка компанії, яка постачала дрони, оформлювали бронювання на осіб в обмін на грошову винагороду, фактично блокуючи їх мобілізацію.

За погодженням Генпрокурора до суду подано клопотання про арешт народного депутата з альтернативою застави у 30 млн грн. Аналогічні клопотання підготовлені й щодо інших фігурантів.

Раніше повідомляли про те, що за даними Генпрокуратури, чинний народний депутат України виявився агентом фсб рф.

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