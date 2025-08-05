- 16:52 Сімейний бекграунд «Залізного нардепа»: що пов’язує Ярослава Железняка з російським агробізнесом
- 16:23 Принц Гаррі звернувся до адвокатів після оприлюднення історії про його бійку з принцом Ендрю
- 16:20 Став на захист фігуранта НАБУ: блогер Іванов підозрює Шабуніна у потуранні співпраці з росією
- 15:52 Заблокували картку за кордоном: як не залишитися без грошей
- 15:34 Це вже стало однією з візитівок СБУ: експерт про чергове ураження літаків рф
- 15:21 «Мета — зв’язати наступальний потенціал росіян і виграти час»: військовий експерт про ситуацію на Донеччині
- 15:17 На якому каналі безкоштовно дивитись онлайн «Полісся» — «Пакш»: розклад трансляцій та прогноз на матч єврокубків
- 14:51 Як випрати зимову куртку вдома і не зіпсувати її: блогерка Марина назвала 5 необхідних кроків
- 14:25 Житло для тисяч переселенців і фахівців на Закарпатті: ініціатива від українського виробника вітротурбін
- 14:22 Ціна на бензин зросте щонайменше двічі: коли, чому й чого очікувати
- 13:54 Бекхеми лайків не поставили: сімейство проігнорувало церемонію Брукліна та Ніколи Пельтц
- 13:38 У Києві двоє хлопців зґвалтували 12-річну дівчинку: як їх покарають
Це прийнятна ціна виживання: президент Чехії допустив тимчасову окупацію росією частини України
Петр Павел, президент Чехії, яка суттєво збільшила витрати на оборону, зробив гучну заяву щодо умов завершення війни в Україні. В інтерв'ю BBC Петр Павел заявив, що частина українських територій, тимчасово окупованих росією, може залишатися під контролем ворога — якщо це буде необхідною ціною збереження суверенності України. За словами Павела, нинішня ситуація не дає змоги звільнити всі захоплені землі без надмірних людських втрат.
«Наразі Україна, при всій підтримці Заходу, не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими», — наголосив глава чеської держави.
Його заява викликала широкий резонанс — особливо в контексті дискусій серед західних союзників щодо довготривалості військового конфлікту, безпекових гарантій для Києва та реалістичних сценаріїв відновлення контролю над усіма територіями.
Павел підкреслив, що офіційна позиція Чехії залишається незмінною: юридичного визнання анексованих росією територій не буде, а підтримка України триватиме. Разом з тим, реалії бойових дій вимагають виваженого підходу до оцінки цілей і вартості наступальних операцій.
Нагадаємо, заява президента Чехії пролунала на тлі активізації переговорного процесу щодо завершення війни росії проти України, та ультиматумів США кремлю.179
Читайте нас у Facebook
Драконам — виграш, Свиням — підказки інтуїції, а Бикам — зміни на роботі: Східний гороскоп на День стильного коня