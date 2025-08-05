Це прийнятна ціна виживання: президент Чехії допустив тимчасову окупацію росією частини України

Петр Павел, президент Чехії, яка суттєво збільшила витрати на оборону, зробив гучну заяву щодо умов завершення війни в Україні. В інтерв'ю BBC Петр Павел заявив, що частина українських територій, тимчасово окупованих росією, може залишатися під контролем ворога — якщо це буде необхідною ціною збереження суверенності України. За словами Павела, нинішня ситуація не дає змоги звільнити всі захоплені землі без надмірних людських втрат.

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«Наразі Україна, при всій підтримці Заходу, не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими», — наголосив глава чеської держави.

Його заява викликала широкий резонанс — особливо в контексті дискусій серед західних союзників щодо довготривалості військового конфлікту, безпекових гарантій для Києва та реалістичних сценаріїв відновлення контролю над усіма територіями.

Павел підкреслив, що офіційна позиція Чехії залишається незмінною: юридичного визнання анексованих росією територій не буде, а підтримка України триватиме. Разом з тим, реалії бойових дій вимагають виваженого підходу до оцінки цілей і вартості наступальних операцій.

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Нагадаємо, заява президента Чехії пролунала на тлі активізації переговорного процесу щодо завершення війни росії проти України, та ультиматумів США кремлю.

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