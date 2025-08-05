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Це прийнятна ціна виживання: президент Чехії допустив тимчасову окупацію росією частини України

10:55 5 серпня 2025
Президент Чехії Петр Павел

Петр Павел, президент Чехії, яка суттєво збільшила витрати на оборону, зробив гучну заяву щодо умов завершення війни в Україні. В інтерв'ю BBC Петр Павел заявив, що частина українських територій, тимчасово окупованих росією, може залишатися під контролем ворога — якщо це буде необхідною ціною збереження суверенності України. За словами Павела, нинішня ситуація не дає змоги звільнити всі захоплені землі без надмірних людських втрат.

«Наразі Україна, при всій підтримці Заходу, не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими», — наголосив глава чеської держави.

Його заява викликала широкий резонанс — особливо в контексті дискусій серед західних союзників щодо довготривалості військового конфлікту, безпекових гарантій для Києва та реалістичних сценаріїв відновлення контролю над усіма територіями.

Павел підкреслив, що офіційна позиція Чехії залишається незмінною: юридичного визнання анексованих росією територій не буде, а підтримка України триватиме. Разом з тим, реалії бойових дій вимагають виваженого підходу до оцінки цілей і вартості наступальних операцій.

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Нагадаємо, заява президента Чехії пролунала на тлі активізації переговорного процесу щодо завершення війни росії проти України, та ультиматумів США кремлю.

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